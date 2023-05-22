我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他50歲 拿到遲來30年的柏克萊加大學位

紐約地鐵鎖喉案 前陸戰隊員首發聲：無關種族、做了正確的事

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

編譯徐薏茹／綜合21日電
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

對於今年的數百萬大學畢業生來說，目前的就業市場並不如他們理想中的好，儘管國內的就業市場保持強勁，但幾個月以來工作職缺一直減少，畢業生的熱門就業目標如金融、科技、諮詢產業等持續裁員，想要獲得夢想中的工作並不如以往容易。

哈佛大學應屆畢業生艾希卡·薩克塞納(Eshika Saxena)擁有電腦科學學士及碩士學位，她曾在Google、微軟(Microsoft)、臉書母公司Meta實習，履歷填滿諸多豐富經歷，然而去年夏季，當她在Meta從事軟體工程師工作時，被公司告知實習生至少到年底前都不會獲得聘僱機會。

薩克塞納沒有等待，而是開始尋求其他科技業工作機會，經過九個月與提交100多個求職申請後，最近她才獲得工作機會，而獲得錄取資格的訣竅是：遠離大型科技公司。

耶魯大學職涯發展中心主任哈列克(David Halek)指出，去年秋季發現，夏季實習拿到聘僱機會的學生變少了。

許多即將畢業的學生最先想到的是，頂尖企業雇主的裁員數愈來愈多，幾家科技巨擘已經裁員數萬人，高盛集團(Goldman Sachs)、摩根史坦利(Morgan Stanley)等華爾街銀行也宣布裁員。

而在諮詢業界，埃森哲顧問公司(Accenture PLC)、貝恩諮詢(Bain & Co)、波士頓諮詢公司(Boston Consulting Group)等知名企業也不斷推遲一些新進員工的到職日，許多獲得諮詢公司工作機會的學生因此開始尋找其他工作，有些人擔心錄用機會最終會落空，有些人則是無法負擔到2024年以前都沒有薪資的生活。

賓州大學職涯服務執行董事芭芭拉·休伊特(Barbara Hewitt)表示，畢業生仍有機會，但建議更多人找工作不要限於知名大公司。

而這顯然也是近期畢業生找工作的趨勢，根據大學生求職平台Handshake的數據，與2022年的畢業生相比，2023年應屆畢業生似乎比較不在意是否是大公司，以大型科技公司為例，今年畢業生的求職人數比去年減少15%，而更多學生投遞更多的求職申請，並且投入更廣泛的行業中。

裁員 就業 耶魯大學

上一則

SpaceX搭載沙國首位女太空人 將在太空研究乳癌幹細胞

下一則

中以國安風險封殺美光 報復美晶片戰開第1槍

延伸閱讀

畢業生低薪卻背巨額學貸 聯邦擬取消「營利大學」補助

畢業生低薪卻背巨額學貸 聯邦擬取消「營利大學」補助
Meta下周再裁6000人 今年科技業裁員逾16萬…矽谷頂尖職缺很少

Meta下周再裁6000人 今年科技業裁員逾16萬…矽谷頂尖職缺很少
俄外交部批：澤倫斯基讓G7淪「大外宣」

俄外交部批：澤倫斯基讓G7淪「大外宣」
Meta推AI晶片 採台積7奈米

Meta推AI晶片 採台積7奈米

熱門新聞

前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
嬰兒潮世代受惠於股市與房地產狂飆，留下的資產驚人。圖為金融中心曼哈頓的大樓。(路透)

史上最大財富轉移 嬰兒潮留下84兆遺產 恐加劇貧富差距

2023-05-16 06:10
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00

超人氣

更多 >
27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母
WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料

WSJ：蓋茲與20多歲俄國女子婚外情 遭淫魔富豪威脅爆料
清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見

清華漂亮碩士奪下選美冠軍：我要打破「理工女」偏見
台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了
「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因

「讓我偷看一下老婆」哈里遜福特這個眼神 變網路迷因