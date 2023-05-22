畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

對於今年的數百萬大學畢業生來說，目前的就業 市場並不如他們理想中的好，儘管國內的就業市場保持強勁，但幾個月以來工作職缺一直減少，畢業生的熱門就業目標如金融、科技、諮詢產業等持續裁員 ，想要獲得夢想中的工作並不如以往容易。

哈佛大學應屆畢業生艾希卡·薩克塞納(Eshika Saxena)擁有電腦科學學士及碩士學位，她曾在Google、微軟(Microsoft)、臉書母公司Meta實習，履歷填滿諸多豐富經歷，然而去年夏季，當她在Meta從事軟體工程師工作時，被公司告知實習生至少到年底前都不會獲得聘僱機會。

薩克塞納沒有等待，而是開始尋求其他科技業工作機會，經過九個月與提交100多個求職申請後，最近她才獲得工作機會，而獲得錄取資格的訣竅是：遠離大型科技公司。

耶魯大學 職涯發展中心主任哈列克(David Halek)指出，去年秋季發現，夏季實習拿到聘僱機會的學生變少了。

許多即將畢業的學生最先想到的是，頂尖企業雇主的裁員數愈來愈多，幾家科技巨擘已經裁員數萬人，高盛集團(Goldman Sachs)、摩根史坦利(Morgan Stanley)等華爾街銀行也宣布裁員。

而在諮詢業界，埃森哲顧問公司(Accenture PLC)、貝恩諮詢(Bain & Co)、波士頓諮詢公司(Boston Consulting Group)等知名企業也不斷推遲一些新進員工的到職日，許多獲得諮詢公司工作機會的學生因此開始尋找其他工作，有些人擔心錄用機會最終會落空，有些人則是無法負擔到2024年以前都沒有薪資的生活。

賓州大學職涯服務執行董事芭芭拉·休伊特(Barbara Hewitt)表示，畢業生仍有機會，但建議更多人找工作不要限於知名大公司。

而這顯然也是近期畢業生找工作的趨勢，根據大學生求職平台Handshake的數據，與2022年的畢業生相比，2023年應屆畢業生似乎比較不在意是否是大公司，以大型科技公司為例，今年畢業生的求職人數比去年減少15%，而更多學生投遞更多的求職申請，並且投入更廣泛的行業中。