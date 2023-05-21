俄勒岡州公路發生近年最慘車禍 外籍移工7死4傷

俄勒岡州發生慘烈車禍，造成七人死亡，死傷者都是外籍農場工人，圖為車禍死傷者的家屬在法庭外等候消息。(美聯社)

俄勒岡州18日發生近年來死亡人數最多的車禍 ，根據報導，一輛聯結車在俄州 西部奧伯尼(Albany)附近5號州際公路(I-5)，撞上滿載外籍移工的廂型車，造成七死、四傷的慘劇，肇禍的聯結車駕駛隔天即遭到逮捕，並以殺人罪、酒駕等諸多罪名移送法辦。

俄州警方表示，52歲的聯結車駕駛史密斯(Lincoln Clayton Smith)已遭逮捕，19日下午在法院過堂後，被法官裁定不得交保，並面臨酒後駕車、七項過失殺人罪、魯莽駕駛以及三級襲擊罪的指控，目前已羈押在監獄候審。

根據報導，車禍發生後，史密斯拒絕接受酒測，而且精神無法集中，就連員警提出的基本問題都無法回答；檢方在起訴書中指出，史密斯坦承車禍前一天服用俗稱「快速丸」(speed)的毒品，警方也查出史密斯攜有甲基安非他命(methamphetamine)。

這起車禍是發生在18日下午2時過後，史密斯駕駛聯結車在5號州際公路北上路段衝出路面，直接撞上停靠路邊的廂型車，導致廂型車又撞上前方另一輛卡車，由於撞擊力道猛烈，廂型車內11人、其中六人當場喪命，一名重傷者緊急調派直升機送醫搶救，可惜仍回天乏術，並波及四人受傷。

目擊者指出，車禍發生前，肇事的聯結車一路蛇行，而且撞上廂型車時根本沒有煞車，俄州警方也坦承：「撞擊力道對廂型車造成極大的殺傷力。」是近年來俄州死亡人數最多的車禍。

根據法院文件顯示，六男一女的死者身分尚未公布，但根據「政治家日報」(Statesman Journal)報導，女性死者身後留下年僅一歲的兒子，該男童父親透過翻譯向記者表示：「我的未來全毀了。」