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2周內2無證兒童在美拘留期間死亡 引發質疑

編譯盧炯燊／綜合20日電
美國兩星期內發生第二起無證兒童遭拘留期間死亡事件，外界質疑邊境巡邏隊是否有能力妥善處理無證兒童。圖為加勒比海國家為主的無證移民，在亞利桑納州等候移民局官員辦手續。(Getty Images)
美國兩星期內發生第二起無證兒童遭拘留期間死亡事件，外界質疑邊境巡邏隊是否有能力妥善處理無證兒童。圖為加勒比海國家為主的無證移民，在亞利桑納州等候移民局官員辦手續。(Getty Images)

美國兩星期內發生第二起無證兒童遭拘留期間死亡事件。一名宏都拉斯8歲無證女童，在德州邊境巡邏隊(Border Patrol)拘留期間死亡，死者的母親19日指稱，她多次要求邊境巡邏人員將女兒送醫，但都不獲理會。

這名38歲的母親班尼迪克(Mabel Alvarez Benedicks)在電話接受採訪時情緒仍然非常激動，指責是邊境巡邏人員殺死女兒安妮迪芙(Anadith)，又說雖然她哭著要求，但他們都沒理睬她。

班尼迪克表示，邊巡人員說她女兒只是流感無須送醫院。她說女兒全身疼痛並曾經昏倒，但邊巡人員認為這是流感症狀。這名母親聲稱，其實他們明知道其女兒心臟有問題且患有鐮狀細胞貧血症(Sickle cell anemia)。

安妮迪芙是在被拘留的第9天，於17日不治。根據邊境巡邏隊政策，無證移民羈押不得超過72小時，顯然已違反相關規定，這是兩個星期內第二起未成年無證移民在拘留期間死亡事件。

一名獨自闖關的17歲宏都拉斯籍少年艾斯賓諾斯(Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza)，早前在聯邦衛生與公眾服務部(HHS)監護一個星期後死亡，但原因並未公布。

由於連續發生死亡事故，已引起外界質疑邊境巡邏隊是否有能力妥善處理無證兒童。

邊境巡邏隊的上級機關，海關與邊境保護局(CBP)的發言人基斯 (Roderick Kise)表示，無法就安妮迪芙死亡事件發表評論，只是說這名女童是在一家醫院內死亡。

安妮迪芙的父母是宏都拉斯人，而她本人在巴拿馬出生，患有先天性心臟病，三年前成功接受手術。

其母親班尼迪克表示，她與丈夫及年齡分別為14歲、12歲及8歲的三個孩子，5月9日越過邊境進入德州布朗斯維爾(Brownsville)，之後醫生診斷出安妮迪芙患有流感，5月14日轉送到哈林根(Harlingen)收容所，當局仍未解釋何以這家人會被拘留這麼長時間的原因。

流感 德州 移民

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