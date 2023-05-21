減輕美墨邊境壓力 墨西哥「南運」無證客到瓜地馬拉

國土安全部說，疫情遣返令結束後，湧入美國的無證移民反而減少。圖為加勒比海國家為主的無證移民，在亞利桑納州準備登上移民局巴士。(Getty Images)

允許官員在美墨邊境 驅逐無證移民的美國法典第42卷(Title 42)取消後，企圖非法過境的人數急劇下降；墨西哥 官員則試圖向南方以飛機、巴士將無證客運往瓜地馬拉，遠離美墨邊境以減輕邊境城市的壓力。

美聯社報導，國土安全部19日報告稱法典第42卷取消後的一周內，邊境巡邏隊計算穿越入境口岸人數每日平均4000人，比之前每日平均破萬人的程度大幅下降。

另一方面，墨西哥過去一周從美墨邊境城市雷諾沙(Reynosa)、馬塔摩洛斯(Matamoros)、黑石鎮(Piedras Negras)空運移民至內陸。一位不公開姓名的墨西哥聯邦官員透露每日約有300名移民轉移到南方。這些被運送的移民大多來自委內瑞拉、尼加拉瓜、海地和古巴，是從美國上周遣返回墨西哥的1100名移民中的一部分。

兩國的行動雖可能會暫時減少過境人數，但效果恐難以持續，且墨西哥正醞釀中南部城市的壓力。人權組織「華盛頓拉丁美洲辦事處」(WOLA)邊防主任伊薩克森(Adam Isacson)表示，北部移民路線附近的城市騰出空間了，但南部、中部人滿為患，而且還在接收北方來的移民，顯然無法維持平衡。

墨西哥聯邦官員說該國最大的移民安置中心幾乎空無一人；另兩名匿名官員19日表示，該國最大的拘留中心「Siglo XXI」完全沒人。但南部的避難所已塞滿移民，政府只好再向北運送數百名移民，以緩解瓜地馬拉與墨接壤城市塔帕珠拉(Tapachula)的壓力。

墨西哥移民局 代表佩雷茲(Alma Rubí Pérez)說，19日晚間空運在首都紮營的海地移民，讓他們飛到塔帕珠拉附近的威斯拉(Huixtla)安置，並加快處理文件。

墨西哥國家移民研究所前所長吉倫(Tonatiuh Guillen)卻透露，墨西哥現在把數百名塔帕珠拉的無證客運往稍微北邊的圖斯特拉古鐵雷斯(Tuxtla Gutierrez)並簽發驅逐令，只給數日至數周的時間離開墨西哥，沒有其他選項，將使移民們更難尋求國際庇護。

吉倫補充，這些行動自相矛盾，墨西哥一方面告訴美國將移民運往南部，但事實上卻安置了更少的移民。