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醫師創反跨性別組織「不傷害」 在數州遊說立法

記者胡玉立／綜合報導
「不要傷害」組織創辦人史丹利．古德法布。(取自「家庭研究委員會」網站)
「不要傷害」組織創辦人史丹利．古德法布。(取自「家庭研究委員會」網站)

去年成立的反對醫學多樣性倡議組織「不要傷害」(Do No Harm)，之前在保守派醫學和政治圈以外領域並不出名，如今它已發展成關鍵領袖，至少讓蒙大拿州、阿肯色州和愛阿華州三個州議會採用其立法版本，制定出禁止未成年人接受性別確認照護(gender-affirming care)法案。

美聯社調查指出，這家非營利組織官網自稱是醫界人等聯手「保護醫療保健免受激進、分裂和歧視意識形態影響」。其創辦人史丹利．古德法布(Stanley Goldfarb)是腎臟專家，也是賓州大學醫學院名譽教授和前副院長；他在2021年退休，次年1月成立「不要傷害」組織。

古德法布以電郵向美聯社表示，「『不要傷害』透過原創性研究、取得家長和患者證詞，建立聯盟，致力保護兒童免受極端性別意識形態影響，提倡針對性別不安(gender dysphoria)進行嚴謹的非政治性研究。」

該組織2022年至少在堪薩斯州、密蘇里州和田納西州註冊為遊說者，2023年在佛羅里達州註冊為遊說者。與「不要傷害」有關連的人士在許多州議會聽證會現身說法，其中包括18歲的克洛伊·科爾(Chloe Cole)，她曾在愛達荷、新罕布夏、田納西和俄亥俄等州，向立法者談論自己逆轉變性的經歷，她的故事也常被支持者引用。

「不要傷害」組織最初是以慈善組織名義成立，它的免稅地位恐將因大量遊說工作而受威脅。維吉尼亞州慈善監管計畫辦公室紀錄顯示，今年3月9日該組織在法案版本、遊說者和聽證會證人於州立法機構取得重大進展後，已與「不要傷害行動」(Do No Harm Action)合併為獨立非營利組織。

18歲的克洛伊·科爾(右二)曾在多州說明自己逆轉變性的經歷，圖為今年3月她在佛州...
18歲的克洛伊·科爾(右二)曾在多州說明自己逆轉變性的經歷，圖為今年3月她在佛州議會向議員會講述自己的經歷。(美聯社)

醫學 維吉尼亞州 田納西州

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