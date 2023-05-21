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內布拉斯加州議會通過12周墮胎禁令 未滿19歲禁跨性醫療

編譯徐薏茹／綜合20日電
內布拉斯加州州議會通過嚴苛的限制墮胎和未滿19歲者不得接受性別確認照護法案，圖為支持法案民眾在議會舉牌聲援。(美聯社)
內布拉斯加州州議會通過嚴苛的限制墮胎和未滿19歲者不得接受性別確認照護法案，圖為支持法案民眾在議會舉牌聲援。(美聯社)

內布拉斯加州議會19日通過12周後禁止墮胎的法案，以及未滿19歲者不得接受性別確認照護(gender-affirming care)的限制法規，推動該法案的共和黨籍州長皮倫(Jim Pillen)已承諾簽署；州議會這一極具爭議的舉動讓兩方議員均表示，未來可能無法一同合作。

自從16日議員提出混合措施，將共和黨在全國推動的限制法規結合在一起，州議會的氛圍一直動盪不安，州參議員梅根·杭特(Megan Hunt)3月曾公開表示，她的青少年兒子是跨性別者，19日杭特說她現在計畫離開內布拉斯加州。

北卡羅來納州也在本周通過12周墮胎禁令，目前全國共14州實施禁令。

此前內布拉斯加州禁止在懷孕20周後墮胎，新通過的12周禁令包括強暴、亂倫及拯救孕婦生命的例外情況。

反對者尋求將致命的胎兒異常列入例外情況，並明確保護醫師不會因為實行有爭議的墮胎面臨刑事指控，但以失敗告終。

該法案還將禁止19歲以下的跨性別者接受任何的性別肯定手術，並且限制未成年人使用賀爾蒙療法及青春期阻斷劑(puberty blockers)；內布拉斯加州將19歲以下視為未成年人。

該州對性別確認照護的限制要到10月1日才會生效，墮胎禁令則將於州長簽署後立即生效，該法案的反對者誓言提起訴訟以阻止這兩項措施。

19日的辯論曾一度中斷，抗議人士站在議會露台上，對保守派議員怒罵髒話，並將疑似沾血的棉條扔到地板；內布拉斯加州巡邏隊清除露台並表示至少有六人被逮捕，議員開始投票後，數百名示威者擠進圓形大廳，在議會外不斷大喊「可恥！」

數百名商業與醫療專家簽署信函，警告墮胎禁令與跨性別健康照護限制將促使公司及醫師離開該州；一封由該州1200名以上醫療專家簽署的信函19日提交，稱該法案是「對本州醫療界的直接攻擊」。

內布拉斯加州州議會通過嚴苛的限制墮胎和未滿19歲者不得接受性別確認照護法案，圖為...
內布拉斯加州州議會通過嚴苛的限制墮胎和未滿19歲者不得接受性別確認照護法案，圖為支持墮胎民眾湧入議會，表達民意。(美聯社)

內布拉斯加州 墮胎 跨性別

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