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下周宣布投入2024大選 德桑提斯視訊金主：川普贏不了

編譯陳韻涵／綜合19日電
預定下周宣布參選共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯(中)訪問新罕布夏州，與選民攀談。(美聯社)
預定下周宣布參選共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯(中)訪問新罕布夏州，與選民攀談。(美聯社)

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)預計下周會正式宣布投入2024年總統大選，尋求共和黨提名；他19日在新罕布夏州的活動上張揚他在佛州對抗「覺醒」文化、迪士尼，和對抗新冠疫情防疫措施的做法，藉此凸顯他的政績，回擊前總統川普

率先宣布投入選戰，爭取共和黨提名的川普經常嘲笑德桑提斯「不誠實」，而川普在全國民調中領先。

德桑提斯18日也在電話會議中告訴金主與支持者，只有三位「可靠的」參選人，但只有他能夠贏得共和黨初選和總統大選。

紐約時報報導，德桑提斯18日在超級政治行動委員會「絕不退卻」(Never Back Down)舉辦的活動中，透過視訊會議告訴金主，「你們此刻基本上有三個可靠人選，拜登(總統)、川普(前總統)和我；我認為其中兩位有機會選總統(獲得黨內提名)，拜登和我，根據目前搖擺州的數據，對川普而言並不樂觀，這很難克服，人們不容易對他改觀。」

三位知情人士透露，德桑提斯可能在下周正式宣布競選總統，而紐時記者旁聽到前述談話。

華爾街日報率先報導，德桑提斯可能在25日於邁阿密向聯邦選舉委員會提交參選宣告文件，其中會揭露他的財務狀況，而他必須宣布參選才能對外募集競選經費。 

消息人士透露，德桑提斯很可能在宣布參選時發布一段影片，未來幾周則會到初選州跑行程。

德桑提斯稱讚許多川普的政策，但也不避諱的說，拜登已經撤銷諸多措施。他說，「企業與媒體希望川普獲得黨內提名」，暗諷「兩位總統」都把砲口對準他。

德桑提斯引述一名愛阿華州選民的說法表示，「你知道的，川普是有頭有臉的人物，我們喜歡他的政策，但不欣賞他的價值，而我們喜歡你的政策，但也想知道，你是否與我們的價值觀不謀而合。」

德桑提斯自稱努力協助共和黨，但川普及其他黨內同僚不斷攻擊他。德桑提斯直言，「他們只為自己募款」，譴責川普去年期中選舉時，坐擁大筆政治獻金卻未盡力幫助他人。

德桑提斯在視訊會議中並未接受提問，且是唯一的發言者；他表示，外界數月來對他的批評，他將很快得以回應，暗示他將成為一位候選人。

他說：「當我們說我們要做某件事情的時候，我們會去做且做好。」

德桑提斯 川普 提名

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