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涉嫌干預2020大選…喬州準備就緒 8月可能起訴川普

記者顏伶如／綜合報導
川普涉嫌2020年干預喬治亞州大選，跡象顯示他將於8月初被起訴。(美聯社)
川普涉嫌2020年干預喬治亞州大選，跡象顯示他將於8月初被起訴。(美聯社)

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果而在喬治亞州遭到犯罪調查，檢方最近出現不尋常動作透露不久之後可能起訴川普；紐約時報19日報導，喬州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官威利斯(Fani Willis)18日發函要求法院8月上旬避開其他案件審判，好讓她針對調查結果提出起訴。信中也說，檢察官辦公室絕大多數成員8月上旬都將暫時改為遠距上班。

紐約時報分析，從威利斯的動作可以推測，大陪審團起訴書可望在8月上旬解密。

調查川普干預喬治亞州2020年大選的富爾頓郡區域檢察官威利斯，據信已經準備在8月...
調查川普干預喬治亞州2020年大選的富爾頓郡區域檢察官威利斯，據信已經準備在8月初起訴川普。(美聯社)

已經要求聯邦調查局(FBI)提供法院維安支援的威利斯，在信中感謝富爾頓郡官員與郡法院首席法官格蘭威爾(Ural Glanville)的諒解與協助，讓富爾頓郡司法大樓(Fulton County Judicial Complex)屆時能夠保持安全。

威利斯先前曾發函對法院表示，與川普干預大選有關的任何起訴都將由大陪審團提出，時間點估計在今年7月11日至9月1日之間。在18日信函中，她則對於時間表提供更具體的描述。

由於這起案件受到高度矚目，檢方對於公布起訴之後的法院維安問題感到憂慮。威利斯在信中表示，大陪審團會議期間，檢察官辦公室人員從7月31日至8月18日人力將暫時降至30%，絕大多數員工在這段期間改為遠距上班。

報導指出，由於威利斯團隊設法與某些被告達成合作協議，因此起訴進程已經略為挪後。

川普辯護律師團今年3月向法院申請動議，要求撤銷檢方取得證據，並將威利斯從調查團隊剔除。

威利斯去年在給法院的信中表示，川普2022年1月在德州一場造勢活動上，形容對他展開調查的檢察官是「惡毒又糟糕的人」，呼籲支持者在他遭到調查的城市發動抗議。

報導指出，威利斯已為某些調查團隊成員添購防彈背心。

川普 檢察官 紐約時報

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