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共和黨總統提名 非裔聯邦參議員史考特參戰

編譯俞仲慈／綜合19日電
非裔南卡州聯邦參議員史考特正式投入總統大選，角逐共和黨2024總統提名。圖為史考特出席新罕州一個里民大會。(美聯社)
非裔南卡州聯邦參議員史考特正式投入總統大選，角逐共和黨2024總統提名。圖為史考特出席新罕州一個里民大會。(美聯社)

南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)19日向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)提交文件，宣布爭取2024年共和黨內提名。

史考特上個月成立一個專門委員會，作為選舉活動募款和支出窗口，並安排22日在母校查爾斯頓南方大學(Charleston Southern University)正式發表參選演說，並預計下周起在愛阿華州和新罕布夏州，播放競選廣告。

現年57歲的史考特從政以來，經常提及自己出身貧苦，由單親母親撫養長大，自稱資質平庸，在查爾斯頓南方大學取得政治學學士文憑，從事保險業務多年；史考特將自己描述為「重生的信徒」，在競選活動中經常引用聖經。

身為共和黨籍唯一非裔參議員，史考特表示沒有種族歧視，並指控宣稱種族主義是別有居心：「將種族主義武器化，藉以分化我們，但我的生活經歷足以反駁他們的謊言。」

今年2月愛州第一次共和黨總統預選會議舉行之際，史考特藉機強調團結的重要性：「我們要創造真正的團結，而非透過妥協去消滅保守主義，而是透過皈依保守主義而取得勝利。」

此次爭取黨內初選，史考特有別於其他角逐者彼此間的火藥味，競選主軸放在展望未來，避免使用分化語言，爭取不滿政治現狀的選民青睞。

不過身為共和黨人的史考特，在抨擊政治正確的社會氛圍時，和川普、德桑提斯使用的遣詞用字，幾乎沒有兩樣：「如果你想要一個毀滅美國的藍圖，你會繼續做拜登在過去兩年來，縱容極左翼對我們國家做的事。」

史考特面對社會議題，幾乎和共和黨主流派一致，希望減少政府支出並限制墮胎，表示如果當選總統，將簽署聯邦法令禁止懷孕15周以上的墮胎。

對史考特而言，在黨內初選最更尷尬的對手莫過於前聯合國大使妮姬·海理 (Nikki Haley)，因為2012年，當時身為南卡州州長的海理任命時任聯邦眾議員的史考特，遞補辭職的南卡州聯邦參議員狄明特(Jim DeMint)職務，仕途才更上一層樓。

共和黨 南卡羅來納州 參議員

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