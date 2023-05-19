「中國音樂使者」吳蠻 用琵琶樂音融入主流

2023年「國家傳統藝術遺產獎」，吳蠻是唯一獲獎的華人藝術家。（國家藝術傳統遺產獎）

前言：每年5月，從白宮到全美各地亞太社區，官方和民間以各種不同的方式慶祝、反思「亞太裔傳統月」。

本報今年採訪12位亞裔 人士，在紐約、在康州、在加州，他們分享自己的故事、訴說亞裔的處境，他們眼神是堅毅的、心情是驕傲的，態度是感激的；這12位在政壇、學界、藝文界和企業界發光發熱的亞裔朋友，一路走來，精彩的人生經歷，啟發了對亞裔這個身分的尊重與承擔。

採訪全文請見5月21日、28日出刊的世界周刊「亞太裔傳統月專輯」及世界新聞網「亞裔月」專題。

不刻意談亞裔 「我是世界的一部分」

從歐美主流社會對琵琶一無所知，到如今各大頂級音樂廳為琵琶響起的掌聲，華裔琵琶音樂家吳蠻30年來為此奔走無數場演出，功不可沒。吳蠻表示，她在推廣亞裔傳統文化的過程中，並不強調亞裔身分，在推廣上更利於融合和接納。

吳蠻於2013年被「美國音樂」評為「全美年度演奏家」，成為該獎項設立以來首位獲獎的世界傳統器樂演奏家。她也是首位在白宮演出的中國民樂藝術家，是國際公認的「中國音樂使者」，此外獲得的獎項更不計其數，吳蠻甫獲得國家藝術基金會(The National Endowment for the Arts，NEA)2023年「國家傳統藝術遺產獎」。

「洛杉磯時報」曾評論「吳蠻是將琵琶介紹給西方的重要音樂家」，中國媒體也形容吳蠻「憑一己之力，改變了世界對琵琶的印象」。吳蠻表示，「做為音樂家，我個人沒有特別地去看待我是哪個族裔」，雖然是亞裔面孔並且演奏著亞裔傳統樂器，「但在實踐中，沒有刻意強調我是亞裔。而是說，我是世界的一部分，我是一個音樂家」。

吳蠻表示，其實人類文化中有許多共通之處。（吳蠻提供）

展現包容 感受文化流動

吳蠻以李安的電影為例，她說，未刻意強調自己的亞裔背景，而是將其成長的文化環境和傳統，在故事中自然而然地呈現給觀眾；她將琵琶帶上國際舞台的過程，也是如此。

影片來源：世界新聞網

吳蠻笑說，正如點開Yelp美食 點評應用，有全世界各式菜色可供選擇，沒有誰會力爭說自己歷史更久味道更好，每種美食各具特色、共存交融，才是最好的狀態。

想要讓對方接受自己的文化，首先要尊重對方的文化。吳蠻認為最重要的心態是包容，「這是一個相互的過程，你去瞭解、尊重和學習別人，別人也在學習你。」

吳蠻表示最重要的心態是包容，「這是一個相互的過程，你去瞭解、尊重和學習別人，別人也在學習你」。（吳蠻提供）

最近的例子，就是現居聖地牙哥的她曾與本地墨西哥 裔音樂家們的合作。雖然墨西哥傳統音樂中有諸多大小不一的吉他，但音樂家們卻從未見過亞洲的彈撥樂器琵琶，好奇之餘也互相激發靈感。

吳蠻表示，人類文化中有許多共通之處。她曾在康州演奏「春江花月夜」後，有聽眾表示聽到了古老的密西西比河域黑人文化藍調音樂的特點。驚訝之餘她也感慨，一方面這證明人類的情感是相似的，另一方面也證明，文化藝術是在流動的。

對於亞裔群體在美國，吳蠻也表示在各領域都有相當的貢獻；她對未來表示樂觀，在過去幾十年亞裔的重要性已經愈來愈被意識到，亞裔藝術家也愈受到認可，隨著愈多的亞裔參政，她希望未來某一個時代也能選出美國的亞裔總統，這一天不會太遠，因為美國社會足夠多元文化。

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