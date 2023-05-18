關鍵48小時 朱、侯、郭三方會談達徵召共識

國民黨主席朱立倫(中左)17日在中常會宣布，徵召新北市長侯友宜(中右)參選2024總統，眾人並振臂高呼當選。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨 中常會17日徵召提名新北市長侯友宜 參選2024總統，據了解，國民黨黨主席朱立倫在徵召名單揭曉前關鍵48小時居間溝通整合，兩度與鴻海集團創辦人郭台銘 會面，過程中還安排侯友宜到場，朱郭侯「三方會談」共同討論，最終達成侯友宜代表參選總統的決定。

知情人士表示，5月13日國民黨內三份內參民調完成，5月14日將總計16份內參與外部民調進行綜合分析，加上縣市長、現任立委及已提名立委參選人意見調查，三項評鑑結果出爐後，朱立倫就展開最後的溝通整合。

知情人士說，本周一(5月15日)晚上，朱先在中央黨部約郭見面說明結果，隨後找來侯進行「三方會談」，朱郭、朱郭侯總共談了四個半小時。周二16日下午，郭到中央黨部與朱第二度會談一個多小時後，郭晚上8時親自拜訪侯友宜表達恭賀。

知情人士表示，黨中央盡一切努力溝通整合，未料17日常會前突生風波。由於外界高度關注郭是否出席中常會，紛紛詢問郭台銘辦公室，郭辦17日早上對外表示「沒有收到邀請函」，郭台銘兒子郭守正還親自致電黨秘書長黃健庭詢問，黃說明後好意詢問「郭下午要不要來？」郭守正回說，沒有邀請。

為了給郭交代，文傳會在常會前發新聞稿說明，這是中央常務委員會會議，確實沒有特別邀請郭台銘，將在適當場合邀請共同展現大團結，新聞稿發出前還傳給郭確認。

知情人士表示，黨中央當然希望營造團結氛圍，但溝通當下最重要是安撫情緒，給當事人時間，「硬要郭到場的話怎麼說得出口？」況且中常會宣布徵召侯，郭到場也不適合。

常會宣布徵召前一小時，郭台銘在臉書發文，恭喜侯友宜獲得徵召提名，強調將信守承諾，會盡最大努力支持侯勝選。知情人士表示，郭發臉書，黨中央事前毫不知情，更不可能做出建議，對於郭展現大器，將對中華民國的大愛置於個人得失前，只有尊敬。

知情人士也透露，朱立倫3月22日宣布採徵召方式提名總統參選人，除了回應郭台銘的「等一套辦法」，採用徵召不用初選，郭也才能參與競爭；另一方面，考量侯當時連任新北市長未滿三個月，不宜主動，若用初選也會對侯產生傷害。朱宣布徵召，給郭30天衝刺發揮時間，也讓侯先度過新北市議會總質詢。

郭侯競爭過程中，內定說、陰謀論不止，知情人士問「國民黨為什麼要內定？」並指朱如有私心，從3到4月隨時可宣布，決定此時徵召，也是為讓結果圓滿不致造成分裂，朱在過程中扛下所有責任，黨內若再有不滿，真不知道還能怎麼做？

黨內17日關注「侯郭配」可能性，據了解，相關訊息傳達到郭耳中，但郭「只聽不回」。國民黨文傳會副主委林家興表示，會持續邀請郭台銘，加入最強戰隊。至於是否將郭列不分區第一名，林家興說，該事件已經是舊聞，目前暫時沒有這樣的狀況。17日也傳出侯可能找台大前校長管中閔搭配「侯管配」，但僅是黨內臆測。