國民黨徵召參選總統 侯友宜：大破大立讓政黨再輪替

新北市長侯友宜17日獲國民黨徵召參選2024總統，他強調參選就要勝選，並連喊三次「讓政黨輪替」。(記者潘俊宏／攝影)

台灣2024總統大選，藍綠白三黨參選人全出列。國民黨 主席朱立倫17日宣布徵召新北市長侯友宜 代表國民黨參選2024中華民國 總統。侯友宜表示，要參選，就要勝選；要參選，就要團結國家；要參選，就要帶給人民希望，他參選，是為了贏得國家的光榮、台灣的繁榮，「我們必須大破大立，再一次讓政黨輪替」，並連喊了三次「讓政黨輪替」。

對於總統大選提名人選，朱立倫17日在國民黨中常會宣布，根據科學數據，以及各地黨籍縣市長、立委及立委提名人的共同意見，決定徵召侯友宜參選。朱也說，感謝郭台銘展現出氣度要跟國民黨團結在一起，全力支持侯友宜。

在國民黨中常會宣布徵召侯友宜前一小時，鴻海創辦人郭台銘即透過臉書向侯友宜表達恭賀。郭台銘說，侯友宜是國民黨內最穩固的民意礎石，也是最好人選，他將信守承諾，盡最大努力支持侯友宜勝選，讓無能政府下架。

國民黨預告5月20日會邀請侯友宜、立委提名人、黨籍縣市首長、黨務幹部及中常委齊聚中央黨部，共同團結誓師，力拚明年520重返執政。

侯友宜獲徵召後表示，謝謝大家給他的肯定，更重要的是要謝謝郭台銘，在經濟上做出巨大貢獻後，為國為民、團結大家一起打拚的精神，他個人不但敬佩，更願意團結在一起、攜手並進，為中華民國、台灣這塊土地，團結勝選。

侯友宜提及，現階段中華民國在國際情勢兵凶戰危、國內衝突對立百廢待舉，讓年輕人看不到未來，「我們必須大破大立，再一次讓政黨輪替」。他握拳展現決心，三次高喊「再次讓政黨輪替」，強調守護中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人民，是他一生唯一的信念，永不改變，「中華民國是咱的國家，台灣咱的厝」，大家要團結一致、自立自強，才能顧好家，共創未來。

朱立倫隨後帶領台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科等黨籍縣市長，與侯友宜高喊「加油、凍蒜」。