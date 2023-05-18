我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山路邊停車 計費時間將延長 周日免費停車沒了

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

國民黨徵召參選總統 侯友宜：大破大立讓政黨再輪替

記者劉宛琳、歐陽良盈、蔡晉宇／台北報導
新北市長侯友宜17日獲國民黨徵召參選2024總統，他強調參選就要勝選，並連喊三次「讓政黨輪替」。(記者潘俊宏／攝影)
新北市長侯友宜17日獲國民黨徵召參選2024總統，他強調參選就要勝選，並連喊三次「讓政黨輪替」。(記者潘俊宏／攝影)

台灣2024總統大選，藍綠白三黨參選人全出列。國民黨主席朱立倫17日宣布徵召新北市長侯友宜代表國民黨參選2024中華民國總統。侯友宜表示，要參選，就要勝選；要參選，就要團結國家；要參選，就要帶給人民希望，他參選，是為了贏得國家的光榮、台灣的繁榮，「我們必須大破大立，再一次讓政黨輪替」，並連喊了三次「讓政黨輪替」。

對於總統大選提名人選，朱立倫17日在國民黨中常會宣布，根據科學數據，以及各地黨籍縣市長、立委及立委提名人的共同意見，決定徵召侯友宜參選。朱也說，感謝郭台銘展現出氣度要跟國民黨團結在一起，全力支持侯友宜。

在國民黨中常會宣布徵召侯友宜前一小時，鴻海創辦人郭台銘即透過臉書向侯友宜表達恭賀。郭台銘說，侯友宜是國民黨內最穩固的民意礎石，也是最好人選，他將信守承諾，盡最大努力支持侯友宜勝選，讓無能政府下架。

國民黨預告5月20日會邀請侯友宜、立委提名人、黨籍縣市首長、黨務幹部及中常委齊聚中央黨部，共同團結誓師，力拚明年520重返執政。

侯友宜獲徵召後表示，謝謝大家給他的肯定，更重要的是要謝謝郭台銘，在經濟上做出巨大貢獻後，為國為民、團結大家一起打拚的精神，他個人不但敬佩，更願意團結在一起、攜手並進，為中華民國、台灣這塊土地，團結勝選。

侯友宜提及，現階段中華民國在國際情勢兵凶戰危、國內衝突對立百廢待舉，讓年輕人看不到未來，「我們必須大破大立，再一次讓政黨輪替」。他握拳展現決心，三次高喊「再次讓政黨輪替」，強調守護中華民國、愛台澎金馬這塊土地的人民，是他一生唯一的信念，永不改變，「中華民國是咱的國家，台灣咱的厝」，大家要團結一致、自立自強，才能顧好家，共創未來。

朱立倫隨後帶領台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科等黨籍縣市長，與侯友宜高喊「加油、凍蒜」。

對於國民黨確定徵召侯友宜參選下任總統，民進黨主席、總統參選人賴清德17日在民進黨中常會表示，選舉已愈來愈近，各黨候選人也陸續浮出檯面，衷心希望這次選舉過程是良性競爭；這不是一場誰勝誰負的選舉，而是一場凝聚台灣共識的民主團結運動。

侯友宜前進2024 (製表╱政治中心)
侯友宜前進2024 (製表╱政治中心)

侯友宜 國民黨 中華民國

上一則

黛妃事件重演？哈利夫婦遭狗仔飛車追逐 踏板車也跟來

下一則

肯州、賓州初選看2024大選趨勢 川普諷德桑提斯：魔力消失

延伸閱讀

新聞評論／總統參選人就位 侯友宜、賴清德、柯文哲各有罩門

新聞評論／總統參選人就位 侯友宜、賴清德、柯文哲各有罩門
紐時：國民黨徵召侯友宜選總統 兩岸議題欲走中間路線

紐時：國民黨徵召侯友宜選總統 兩岸議題欲走中間路線
民進黨矽谷支黨部主委：侯友宜是「落跑市長」，缺乏信任

民進黨矽谷支黨部主委：侯友宜是「落跑市長」，缺乏信任
郭山輝相信侯友宜內心認同一中 勝選後將會柳暗花明

郭山輝相信侯友宜內心認同一中 勝選後將會柳暗花明

熱門新聞

馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？