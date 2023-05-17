國民黨確定徵召侯友宜選總統 郭台銘造勢活動臨時喊卡

新北市長侯友宜16日視察新北市成蘆大橋改善工程，民眾頻喊「總統好」。(記者季相儒／攝影)

國民黨中常會17日將提名 四縣市立委，如無意外，並將徵召新北市長侯友宜 參選2024總統，北基桃三市長蔣萬安、謝國樑、張善政，都將出席，與侯友宜合體，替總統、立委參選人站台。鴻海創辦人郭台銘 16日晚間與黨主席朱立倫會面後，已得知徵召機會渺茫，原訂相關造勢活動都臨時喊卡，不過郭對於國家奉獻理想仍沒放棄。

據了解，郭台銘15日晚間和朱立倫見面，朱將所有民調數據攤開來給郭看，以及徵詢縣市長、立委的結果，都是侯友宜超前，郭當場已得知自己「徵召機會渺茫」，因此16日才臨時通知取消「呼籲黨中央徵召郭台銘」記者會、以及聯電榮譽副董事長宣明智所邀約的中常委餐敘。16日下午，朱立倫和郭台銘二度會晤，爭取郭理解支持，全力打造國民黨最強團隊。

親郭人士：郭對國家仍有抱負

侯友宜被提名後，將發表簡短談話，表達強烈勝選企圖心。過去一直處於「被動表態」的侯友宜，將首度表達篤定參選的意願，談話內容圍繞「人民、團結、台灣與中華民國」；侯友宜將強調，他參選就是為了要勝選，被徵召就是要守護台灣、守護中華民國，他一定會團結勝選。

侯友宜16日被問到如何與郭台銘彌補初選裂痕時表示，「我們都會心連心走在一起」。親侯人士說，侯友宜如成為總統參選人，不能只是「侯侯做代誌」(好好做事情)，須在重要時刻展現領導力，耳目一新的發言是必要的。

親郭人士指出，郭台銘原本很有信心會被徵召，因此還沒想好下一步；即便已知自己不會被徵召，也仍在朱立倫以及支持他的政界朋友面前暢談兩岸關係和國際關係，「感覺就是還不想放棄，對國家仍有許多抱負沒有完成」。

宣明智16日受訪表示，侯友宜是他的好朋友，任何人出來他都會支持；被問到若未提郭台銘，他說，不管提誰都很多人惋惜，他們都很優秀。而16日中午受邀到郭台銘家中餐敘的彰化縣議長謝典林說，如果徵召侯友宜，他會全力支持；不過謝也說，對徵召結果，朱立倫要負最後的成敗，黨中央要負擔最大的責任。