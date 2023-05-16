美籍僑領梁成運遭中國判「間諜罪」囚終身 美中關係添變數

蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將他判處無期徒刑；梁已78歲，被判無期是相當重的刑。（取材自微博）

中國蘇州市中級人民法院微信公眾號15日通報，梁成運因間諜 罪名，遭判處無期徒刑；梁成運曾任德州中國和統會主席，被視為旅美「愛國僑領」，2021年遭蘇州市反情報單位拘捕；在拜登總統將啟程前往日本參加七大工業國集團(G7)峰會之際，梁案可能讓本已惡化的美、中關係，再添變數。

法院通報指出，梁成運現年78歲，出生於1945年5月1日，擁有香港 永久居民身分證、港澳居民來往內地通行證和美國護照。因為中國不承認雙重國籍，若梁成運持有美國護照，即表示他不再具有中國籍；因為美國公民的身分，使本案更加敏感。

法院公告指出，蘇州市中級人民法院依法審理，15日一審公開宣判梁成運犯下間諜罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人財產人民幣50萬元(約7萬1900美元)。

美國駐中國大使館表示，知曉本案，但出於隱私考量不便進一步評論，只透過電子郵件簡單指出，「國務院的最優先事項，莫過美國海外公民的平安、安全」。

美聯社表示，這一類調查及審判都閉門進行，除了模糊的指控罪名如滲透、搜集機密及危害國安以外，一般不會公布太多資訊。

華府與北京 關係陷入數十年來最低點，就貿易、科技、人權等命題，再加上中國日益強勢聲稱其領土主權如台灣及南海，雙邊多所齟齬。

拜登前往廣島參加G7峰會前，擬先拜訪太平洋島國巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)；中國試圖增加對當地經濟、軍事及外交影響力，且有所斬獲，美國及其亞太盟邦也升高在本區域的存在感，提供投資及金援，與中國較勁。

蘇州中級人民法院雖未提及美、中整體關係，但選在此時以間諜罪名重判，相關佐證也未公布。

香港政府未對梁成運遭判刑一事提供進一步消息；香港保安局局長鄧炳強15日表示，中方執法人員2021年便透過通報機制，告知梁成運被捕一事，此外未再對本案透露任何細節。

香港回歸中國時，本取得中方允諾保留財政、社會及政治自由，但北京自2020年壓制民主示威、頒布港版國安法以來，拋棄以往承諾。

中國國安單位另突襲在北京等中國城市的外商諮詢機構，此舉係掃蕩外商計畫之一，以免透露敏感經濟數據。

在中營運的外資公司因習近平政府加緊管制經濟而壓力日增；目前現象與今年初解除嚴峻的新冠防疫限制之後，試圖吸引外資回中國，恰成鮮明反差。