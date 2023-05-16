梁成運被定罪 德州和統會「按兵不動」 紐約和統會：對他不熟

休士頓德州 中國和平統一促進會理事長鄭長祥15日對前會長梁成運在中國被捕判刑一事，表示非常驚訝，但不準備聲援。

鄭長祥說，梁成運是2014年該會的會長，在他的理解裡，梁員是一位熱愛中國的華僑，積極主張兩岸應該和平統一，這些主張和他雖然接近，但梁員主要還是中國的觀點出發，和他由台灣的角度出發有點不同。

對梁成運被捕判刊，鄭長祥覺得不解，但強調，這多半和美中關係緊繃有關，美國的和統會目前正在峰頭浪尖，非常敏感，他與和統會會長劉志恆，目前都按兵不動，不準辦什麼活動，待情況穩定後，他們將舉辦多方會談，將兩岸一家親的議題搬上檯面。

紐約中國和平統一促進會會長焦聖安15日表示，與梁成運認識、但並不熟。他表示，他是在去年年底才接任會長，而當時梁「已在中國當局的控制之下」，所以溝通機會並不多。焦聖安說，我們現在瞭解的所有情況都是從媒體報導中來，並沒有任何更多消息。他也指出，德州和統會與紐約和統會是互相獨立的兄弟團體，沒有隸屬關係也沒有共同的上級機構，而且梁成運本來也是已經卸任的會長，希望他的個人行為不要影響和統會的整體形象與公眾認知。

紐約和統會榮譽會長花俊雄也表示，自己與梁成運僅有過一兩次當面交往，對該人及其底細並不熟悉。焦聖安表示，目前紐約和統會沒有計畫對梁成運被宣判事件做出回應。

蘇州市中級人民法院日前宣布，現年78歲、持有美國護照的港人梁成運犯「間諜 罪」，一審將其判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人財產人民幣50萬元。