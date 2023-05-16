游錫堃訪國會山莊 晤眾院中國委員會成員 彭博曝：步出麥卡錫辦公室

台灣立法院長游錫堃15日拜訪華府國會山莊，上午被彭博資訊目擊從眾院 議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)辦公室離開，下午會晤眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會成員。

報導指，游錫堃15日上午被看到離開麥卡錫的國會辦公室，但麥卡錫否認見了游錫堃。

美國與中共戰略競爭特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)辦公室證實，游錫堃和委員會成員15日下午雙方見面，討論如何深化美台經濟往來與安全援助的關係，國會如何支持台灣對抗中共侵略，預計這將有助國會議員了解台灣立法院的觀點。

蓋拉格透過聲明表示，現在是中國侵略台灣風險最高的時刻，美國必須在任何危機發生之前，就完整武裝台灣；美國必須兌現諾言，解決190億美元規模的軍售交付延宕問題，實施美台聯合軍事訓練，並強化美國在區域的軍事部署；嚇阻戰爭是通往和平穩定的唯一途徑，在來不及之前就採取果斷行動，對美國來說義不容辭。

彭博報導，游錫堃拜會美國議員的時間點，恰恰在彭博報導五角大廈遵守國會通過的國防授權法，引用總統提撥授權，提供台灣5億美元規模的軍備之後。

國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)16日將赴參院撥款委員會說明對中國的戰略競爭，記者詢問奧斯丁是否會藉此在國會宣布提撥軍備給台灣；國防部發言人賴德(Patrick Ryder)15日在例行記者會並未正面答覆，僅說，奧斯丁日前在國會作證時已表達有意動用這項授權。

游錫堃此行並未事先公開，僅保守派智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)公布游錫堃16日要參加活動的訊息；他的辦公室表示，這次受邀演講與參訪均尊重主辦單位，不便公開。

國務院首席副發言人巴特爾(Vedant Patel)被問及此事時重申，類似訪問與美國長期的「一個中國」政策一致，美國的一中政策並未改變，仍基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證。