我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

游錫堃訪國會山莊 晤眾院中國委員會成員 彭博曝：步出麥卡錫辦公室

記者張文馨／華盛頓報導

台灣立法院長游錫堃15日拜訪華府國會山莊，上午被彭博資訊目擊從眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)辦公室離開，下午會晤眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會成員。

報導指，游錫堃15日上午被看到離開麥卡錫的國會辦公室，但麥卡錫否認見了游錫堃。

美國與中共戰略競爭特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)辦公室證實，游錫堃和委員會成員15日下午雙方見面，討論如何深化美台經濟往來與安全援助的關係，國會如何支持台灣對抗中共侵略，預計這將有助國會議員了解台灣立法院的觀點。

蓋拉格透過聲明表示，現在是中國侵略台灣風險最高的時刻，美國必須在任何危機發生之前，就完整武裝台灣；美國必須兌現諾言，解決190億美元規模的軍售交付延宕問題，實施美台聯合軍事訓練，並強化美國在區域的軍事部署；嚇阻戰爭是通往和平穩定的唯一途徑，在來不及之前就採取果斷行動，對美國來說義不容辭。

彭博報導，游錫堃拜會美國議員的時間點，恰恰在彭博報導五角大廈遵守國會通過的國防授權法，引用總統提撥授權，提供台灣5億美元規模的軍備之後。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)16日將赴參院撥款委員會說明對中國的戰略競爭，記者詢問奧斯丁是否會藉此在國會宣布提撥軍備給台灣；國防部發言人賴德(Patrick Ryder)15日在例行記者會並未正面答覆，僅說，奧斯丁日前在國會作證時已表達有意動用這項授權。

游錫堃此行並未事先公開，僅保守派智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)公布游錫堃16日要參加活動的訊息；他的辦公室表示，這次受邀演講與參訪均尊重主辦單位，不便公開。

國務院首席副發言人巴特爾(Vedant Patel)被問及此事時重申，類似訪問與美國長期的「一個中國」政策一致，美國的一中政策並未改變，仍基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證。

麥卡錫 奧斯丁 眾院

上一則

81歲登封 美國「家政女王」成最高齡泳裝封面女郎

下一則

梁成運被定罪 德州和統會「按兵不動」 紐約和統會：對他不熟

延伸閱讀

債務違約逼近 兩大黨5/16再度談判

債務違約逼近 兩大黨5/16再度談判
游錫堃訪華府赴國會 蓋拉格：討論美台經濟與安全關係

游錫堃訪華府赴國會 蓋拉格：討論美台經濟與安全關係
促提升債限 民主黨要拜登別讓步

促提升債限 民主黨要拜登別讓步
川普倒債說 共和黨參議員也不挺：絕非好點子

川普倒債說 共和黨參議員也不挺：絕非好點子

熱門新聞

研究指出，安全的退休儲蓄個人要37萬元，夫妻要70萬元，但嬰兒潮世代四成手邊並沒有退休儲蓄。（Getty Images）

嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

2023-05-09 02:30
馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
韓裔趙奎松(音譯，右)和辛迪·姜新英(音譯，左)，以及三歲的小兒子在購物中心槍擊案中喪命，只有上周剛過六歲生日的大兒子威廉經搶救保住性命。圖為GoFundMe網站為這一家人的不幸遭遇募款。(取自GoFundMe網站)

德州商場濫射 槍手疑極端右翼 韓裔4口之家3死

2023-05-09 02:27
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」