我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

81歲登封 美國「家政女王」成最高齡泳裝封面女郎

編譯俞仲慈／綜合15日電
今年81歲的全美知名家政女王、瑪莎·史都華，成為「體育畫報」2023泳裝特輯封面女郎，也是最年長女性。（取材自Instagram）
今年81歲的全美知名家政女王、瑪莎·史都華，成為「體育畫報」2023泳裝特輯封面女郎，也是最年長女性。（取材自Instagram）

知名的家政女王瑪莎·史都華(Martha Stewart)以81歲高齡拍泳裝照，登上15日出刊最新一期的「體育畫報」(Sports Illustrated)泳裝特輯封面，締造這份刊物的新歷史；她透露為了拍攝泳裝特輯，「有好幾個月，沒有吃任何麵包或義大利麵。」

保養得宜的史都華穿上性感泳衣在鏡頭前擺姿勢，展現風情萬種的魅力，確實令人驚艷，不過她也坦言身穿泳裝登上封面是她個人「一大挑戰」。

史都華接受「今日」(Today)節目專訪時坦承為了保持體態，「每隔一天做皮拉提斯運動(Pilates)」，而且強調自己「無論如何，都要維持純淨的生活，包括良好的飲食、運動習慣以及健康保養等。」

據了解，史都華在去年11月應「體育畫報」邀請，拍攝泳裝特輯，並於今年1月底開始拍攝，「這是我以前從未收受過的邀請」，史都華回憶表示：「以我這把年紀(著泳裝)登上封面是一大挑戰，但我想迎接挑戰。」

對史都華而言為「體育畫報」拍照「很有趣」，她補充表示：「我的意思是他們會故意逗我、捏我，還往我頭上澆水等。」

在拍攝地點的度假島嶼上，史都華身穿九款不同泳衣在鏡頭前擺姿勢，不過這位家政女王事後回憶起第一次看到封面照片前，還是緊張到忍不住「發抖」，而且自覺照片「拍得還不錯」。

對於81歲高齡登上封面之舉，史都華強調要歸功於母親的「好基因」，這位前烹飪節目主持人解釋說：「我媽媽是我的榜樣，因為生了四個孩子後，她還是穿著兩件式泳衣，即使後來又生了兩個孩子，她仍然穿兩件式泳衣，實在太棒了。」

至今退而不休的史都華強調：「我在(紐約曼哈頓)西奈山醫院(Mt. Sinai Hosipital)創辦一間名為生活中心，好讓大家優雅老去，不要管什麼老化而是專注於好好生活，大家吃得好、運動得好、結交朋友、飼養寵物等，即使年齡增長，還是要做讓自己快樂的事。」

今年81歲的全美知名家政女王、瑪莎·史都華(圖)，成為「體育畫報」2023泳裝特...
今年81歲的全美知名家政女王、瑪莎·史都華(圖)，成為「體育畫報」2023泳裝特輯封面女郎，也是最年長女性，15日出刊上架。(Getty Images)

義大利 曼哈頓

上一則

真實版「后翼棄兵」 緬因州校工打造西洋棋冠軍

下一則

游錫堃訪國會山莊 晤眾院中國委員會成員 彭博曝：步出麥卡錫辦公室

延伸閱讀

預算延宕逾2周 州府議會談判無解

預算延宕逾2周 州府議會談判無解
威爾遜任州上訴法院首席法官

威爾遜任州上訴法院首席法官
紐約州預算卡關 議會：保釋法有解 與霍楚接近共識

紐約州預算卡關 議會：保釋法有解 與霍楚接近共識
州預算談判再延 霍楚捨棄限制甲烷排放

州預算談判再延 霍楚捨棄限制甲烷排放

熱門新聞

研究指出，安全的退休儲蓄個人要37萬元，夫妻要70萬元，但嬰兒潮世代四成手邊並沒有退休儲蓄。（Getty Images）

嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

2023-05-09 02:30
馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
韓裔趙奎松(音譯，右)和辛迪·姜新英(音譯，左)，以及三歲的小兒子在購物中心槍擊案中喪命，只有上周剛過六歲生日的大兒子威廉經搶救保住性命。圖為GoFundMe網站為這一家人的不幸遭遇募款。(取自GoFundMe網站)

德州商場濫射 槍手疑極端右翼 韓裔4口之家3死

2023-05-09 02:27
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」