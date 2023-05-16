81歲登封 美國「家政女王」成最高齡泳裝封面女郎

今年81歲的全美知名家政女王、瑪莎·史都華，成為「體育畫報」2023泳裝特輯封面女郎，也是最年長女性。（取材自Instagram）

知名的家政女王瑪莎·史都華(Martha Stewart)以81歲高齡拍泳裝照，登上15日出刊最新一期的「體育畫報」(Sports Illustrated)泳裝特輯封面，締造這份刊物的新歷史；她透露為了拍攝泳裝特輯，「有好幾個月，沒有吃任何麵包或義大利 麵。」

保養得宜的史都華穿上性感泳衣在鏡頭前擺姿勢，展現風情萬種的魅力，確實令人驚艷，不過她也坦言身穿泳裝登上封面是她個人「一大挑戰」。

史都華接受「今日」(Today)節目專訪時坦承為了保持體態，「每隔一天做皮拉提斯運動(Pilates)」，而且強調自己「無論如何，都要維持純淨的生活，包括良好的飲食、運動習慣以及健康保養等。」

據了解，史都華在去年11月應「體育畫報」邀請，拍攝泳裝特輯，並於今年1月底開始拍攝，「這是我以前從未收受過的邀請」，史都華回憶表示：「以我這把年紀(著泳裝)登上封面是一大挑戰，但我想迎接挑戰。」

對史都華而言為「體育畫報」拍照「很有趣」，她補充表示：「我的意思是他們會故意逗我、捏我，還往我頭上澆水等。」

在拍攝地點的度假島嶼上，史都華身穿九款不同泳衣在鏡頭前擺姿勢，不過這位家政女王事後回憶起第一次看到封面照片前，還是緊張到忍不住「發抖」，而且自覺照片「拍得還不錯」。

對於81歲高齡登上封面之舉，史都華強調要歸功於母親的「好基因」，這位前烹飪節目主持人解釋說：「我媽媽是我的榜樣，因為生了四個孩子後，她還是穿著兩件式泳衣，即使後來又生了兩個孩子，她仍然穿兩件式泳衣，實在太棒了。」

至今退而不休的史都華強調：「我在(紐約曼哈頓 )西奈山醫院(Mt. Sinai Hosipital)創辦一間名為生活中心，好讓大家優雅老去，不要管什麼老化而是專注於好好生活，大家吃得好、運動得好、結交朋友、飼養寵物等，即使年齡增長，還是要做讓自己快樂的事。」