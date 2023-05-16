真實版「后翼棄兵」 緬因州校工打造西洋棋冠軍
2020年紅極一時的Netflix影集「后翼棄兵」(The Queen's Gambit)，現實人生版正在緬因州上演。在漢普登(Hampden)當地學校擔任校工的畢夏普(David Bishop)，利用課餘時間指導學生下西洋棋；無心插柳下，他訓練的中小學團隊勇奪今年緬因州冠軍。
美聯社報導，人們將61歲的畢夏普啟發孩子發揮西洋棋功力的故事，與「后翼棄兵」相提並論。畢夏普則談到自己被部分學員擊敗的感受；「起初，我會為此羞愧、心情低落，但沒多久我就明白這是好事；他們越來越強了，」他說。
西洋棋正在全國掀起流行新浪潮，一大原因是疫情期間眾多被迫待在家裡的大人小孩投入Chess.com網站和應用程序，學著下棋、與他人或電腦對弈、瀏覽棋事新聞，來緩解無聊情緒。
Chess.com網站表示，2020年2月每日使用者約150萬，2020年增至450萬，今年1月更達到1000萬。註冊用戶總數增長四倍達到1億2300萬。Chess.com發言人沃森(Leon Watson)說：「這是前所未見的繁盛時期，絕對是西洋棋的年代。」
場景拉回到漢普登，畢夏普自幼和兄弟切磋棋局，10歲時，曾興致高昂地觀看1972年美國大師費舍爾(Bobby Fischer) 擊敗俄羅斯衛冕冠軍斯帕斯基(Boris Spassky)的世界挑戰賽。畢夏普長大後一直在電信業工作，50歲提前退休，2013年到學校當校工，得知附近中小學有西洋棋社，開始志願當教練。
畢夏普帶領的Reeds Brook中學西洋棋社拿下緬因州冠軍後，最近剛剛代表緬因州參加在德州舉行的全國錦標賽，在52支團隊中排名第八。也由他帶領的George B. Weatherbee小學隊5月中參加了在馬里蘭州舉行的全國錦標賽。
學生萊利·理查森(Riley Richardson)在全國386名參賽者中排名第1，他說他第一次擊敗畢夏普教練時，他以為畢曉普故意讓他贏。 但是現在，他已經數次擊敗了他的教練，「因為我剛開始了解他的弱點」，他笑著說「有時候，他想太多了。」
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