真實版「后翼棄兵」 緬因州校工打造西洋棋冠軍

緬因州漢普登學校擔任校工的畢夏普，課餘時間指導學生下西洋棋。(美聯社)

2020年紅極一時的Netflix影集「后翼棄兵」(The Queen's Gambit)，現實人生版正在緬因州 上演。在漢普登(Hampden)當地學校擔任校工的畢夏普 (David Bishop)，利用課餘時間指導學生下西洋棋；無心插柳下，他訓練的中小學團隊勇奪今年緬因州冠軍。

美聯社報導，人們將61歲的畢夏普啟發孩子發揮西洋棋功力的故事，與「后翼棄兵」相提並論。畢夏普則談到自己被部分學員擊敗的感受；「起初，我會為此羞愧、心情低落，但沒多久我就明白這是好事；他們越來越強了，」他說。

西洋棋正在全國掀起流行新浪潮，一大原因是疫情期間眾多被迫待在家裡的大人小孩投入Chess.com網站和應用程序，學著下棋、與他人或電腦對弈、瀏覽棋事新聞，來緩解無聊情緒。

Chess.com網站表示，2020年2月每日使用者約150萬，2020年增至450萬，今年1月更達到1000萬。註冊用戶總數增長四倍達到1億2300萬。Chess.com發言人沃森(Leon Watson)說：「這是前所未見的繁盛時期，絕對是西洋棋的年代。」

場景拉回到漢普登，畢夏普自幼和兄弟切磋棋局，10歲時，曾興致高昂地觀看1972年美國大師費舍爾(Bobby Fischer) 擊敗俄羅斯衛冕冠軍斯帕斯基(Boris Spassky)的世界挑戰賽。畢夏普長大後一直在電信業工作，50歲提前退休，2013年到學校當校工，得知附近中小學有西洋棋社，開始志願當教練。

緬因州漢普登學校擔任校工的畢夏普訓練的中小學團隊勇奪今年緬因州西洋棋冠軍。(美聯社)

畢夏普帶領的Reeds Brook中學西洋棋社拿下緬因州冠軍後，最近剛剛代表緬因州參加在德州 舉行的全國錦標賽，在52支團隊中排名第八。也由他帶領的George B. Weatherbee小學隊5月中參加了在馬里蘭州舉行的全國錦標賽。

學生萊利·理查森(Riley Richardson)在全國386名參賽者中排名第1，他說他第一次擊敗畢夏普教練時，他以為畢曉普故意讓他贏。 但是現在，他已經數次擊敗了他的教練，「因為我剛開始了解他的弱點」，他笑著說「有時候，他想太多了。」