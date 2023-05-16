水下生活74天 佛州「深海博士」破紀錄 他喊：最想念太陽

「深海博士」迪圖里(右)13日在朱爾斯海底小屋內，向前來探視的潛水員打招呼。(美聯社)

美聯社報導，綽號「深海博士」(Dr. Deep Sea)的大學教授迪圖里(Joseph Dituri)，沒有減壓設備在水下生活了74天，打破紀錄，但他沒有因此就上岸，而是將要在水底住上百日才於6月「出關」。

迪圖里在3月1日入住位在佛州 礁島群的拉戈礁(Key Largo)潟湖底部30呎(約九公尺多)的朱爾斯海底小屋(Jules' Undersea Lodge)，過上每天變化不大的規律生活；13日打破紀錄這天，迪圖里跟平日一樣，用微波爐烹煮了雞蛋和鮭魚等高蛋白食品，然後完成每日伏地挺身運動，並睡了一小時的午覺。與潛艇不同，這座海底小屋並沒有使用任何技術來減低水壓。

之前的無減壓設備水下生活紀錄是73天2小時又34分鐘，是由兩位田納西州 教授坎崔爾(Bruce Cantrell)和潔西卡‧費恩(Jessica Fain)於2014年在同一個地點共同創下。

迪圖里是名退役海軍軍官，且在南佛羅里達大學(University of South Florida)任教，擁有生物醫學 工程博士學位；這次入住朱爾斯海底小屋，不是為了打破紀錄，而是參與名為「海王星百日」(Project Neptune 100)的計畫，目標要在水底待到6月9日。

這項由擁有海底小屋的海洋資源發展基金會(Marine Resources Development Foundation)發起的計畫，在推廣醫學、深海研究與教育結合；而迪圖里這次任務就是透過日常生理實驗，來研究與監測人體在長期暴露於極端壓力下的反應，同時還從海底透過數位工作室進行線上教學與採訪。

過去74天內，迪圖里的海洋科學以及南佛羅里達大學生物醫學工程的網路課程，共吸引2500多名學生參加。