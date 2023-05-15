「我們不該走到這般田地」 財政部：債務違約恐導致數百萬人失業

財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）表示，「我們不該走到這般田地」，並重申政府立場，呼籲議員結束僵局，提高美國舉債權限。（路透）

美國達成債務協議的協商預計本週恢復舉行之際，總統拜登 政府今天再次警告，如果債務違約，將對經濟帶來大量失業等「災難性」後果。

法新社報導，數週來，政策制定者、銀行家和白宮不斷警告美國正處於債務違約邊緣。違約可能造成嚴重後果，包括經濟可能衰退以及引發全球金融風險傳染。

國會預算 處（Congressional Budget Office）12日預測，若國會不能就提高政府支出上限與拜登達成協議，美國可能在6月15日前違約倒債。

財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）今天在「有線電視新聞網」（CNN）脫口秀節目「美國國情」（State of the Union）中表示：「我們不該走到這般田地。」

他重申政府立場，呼籲議員結束僵局，提高美國舉債權限。

他說：「如果國會不能在倒債前提高舉債上限，我們就會陷入衰退，那將是大災難。」

「美國從沒倒債過，現在也不行。」

拜登和共和黨 領袖備受各界期待的新一輪舉債上限協商延至本週舉行。

艾迪耶摩坦承，「建設性的」幕僚層級協商正在進行，但不認同共和黨所說，拜登不希望控制聯邦預算的說法。

他說：「總統擘畫了刪減3兆美元赤字的10年計畫。」這是指拜登3月宣布的擬議預算。

他說，國會領袖應設法敲定財政政策協議，「但在對話的同時，沒有理由不該提高舉債上限和避免國家倒債。倒債可能造成嚴重衰退，導致數百萬人失業」。