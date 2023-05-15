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「我們不該走到這般田地」 財政部：債務違約恐導致數百萬人失業

中央社／華盛頓14日綜合外電報導
財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）表示，「我們不該走到這般田地」，並重申政府立場，呼籲議員結束僵局，提高美國舉債權限。（路透）
財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）表示，「我們不該走到這般田地」，並重申政府立場，呼籲議員結束僵局，提高美國舉債權限。（路透）

美國達成債務協議的協商預計本週恢復舉行之際，總統拜登政府今天再次警告，如果債務違約，將對經濟帶來大量失業等「災難性」後果。

法新社報導，數週來，政策制定者、銀行家和白宮不斷警告美國正處於債務違約邊緣。違約可能造成嚴重後果，包括經濟可能衰退以及引發全球金融風險傳染。

國會預算處（Congressional Budget Office）12日預測，若國會不能就提高政府支出上限與拜登達成協議，美國可能在6月15日前違約倒債。

財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）今天在「有線電視新聞網」（CNN）脫口秀節目「美國國情」（State of the Union）中表示：「我們不該走到這般田地。」

他重申政府立場，呼籲議員結束僵局，提高美國舉債權限。

他說：「如果國會不能在倒債前提高舉債上限，我們就會陷入衰退，那將是大災難。」

「美國從沒倒債過，現在也不行。」

拜登和共和黨領袖備受各界期待的新一輪舉債上限協商延至本週舉行。

艾迪耶摩坦承，「建設性的」幕僚層級協商正在進行，但不認同共和黨所說，拜登不希望控制聯邦預算的說法。

他說：「總統擘畫了刪減3兆美元赤字的10年計畫。」這是指拜登3月宣布的擬議預算。

他說，國會領袖應設法敲定財政政策協議，「但在對話的同時，沒有理由不該提高舉債上限和避免國家倒債。倒債可能造成嚴重衰退，導致數百萬人失業」。

拜登 預算 共和黨

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