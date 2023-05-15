暴力升息、國債違約 牽動房市走向

經濟學者分析，在連續加息後，聯準會正在觀望，以免衝擊房屋市場。(Getty Images)

聯準會 (Fed)過去一年來，為了緊縮貨幣，祭出暴力升息 ，導致抵押貸款利率 跟著水漲船高，儘管有助於抑制房價，讓過熱的房市交易降溫，不過面對可能爆發的國債違約危機，經濟專家預計聯準會仍正在觀望，現階段將會延後升息，避免衝擊房屋市場。

房市研究機構Zonda首席經濟學者沃爾夫(Ali Wolf)表示：「聯準會官員已表示，希望追蹤至今連續10次升息對經濟產生的影響，尤其是對經濟的影響往往會延後出現。」沃爾夫補充道：「但如果勞動力和通膨數據高於市場預期，聯準會官員可能會覺得有必要再次升息。」

聯準會過去採取的低利率政策，在疫情期間掀起一波房市熱潮，如今改弦易轍，不斷升息的結果，確實抑制房價，對於購屋族可謂一項利多。

不過國債違約對於購屋者來說，卻可能是毀滅性災難。根據房地產商Zillow最新研究，一旦國債違約，房屋抵押貸款利率將超過8%，購屋成本可能暴增22%，房屋交易量暴跌，房市幾乎凍結。

Zillow資深經濟學者塔克(Jeff Tucker)表示：「依我們對國債違約的估計，在違約後一年半，房屋銷售將減少70萬件。」換言之，屆時將有數十萬購屋者被迫退出房市。

房地產經紀公司Redfin統計資料顯示，4月份租金連續第11個月放緩，僅上漲0.3%，比一年前同期平均租金漲幅逾16%，不可同日而語。不過Redfin副首席經濟學者馬爾(Taylor Marr)表示：「租金預估在下半年進行盤整，避免大幅上漲，但不會為現有租屋族省下多少錢。」

房地美房貸抵押公司(Freddie Mac)首席經濟學者哈特(Sam Khater)表示：「雖然通膨指數居高不下，但增長率已經趨緩，預計在2023年前會逐步降低，對於抵押貸款利率的長期走向來說，應該是一項利多。」