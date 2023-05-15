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「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

6/1將違約 財部官員：債限談判頗具建設性

記者顏伶如／綜合報導
財政部官員透露，白宮與國會口氣已經鬆動，債限問題可以再談下去，尋求解決之道。圖為上周府會協商，共和黨籍參院少數黨領袖麥康諾(左起)、眾院議長麥卡錫、拜登總統、參院多數黨領袖舒默。(美聯社)
財政部官員透露，白宮與國會口氣已經鬆動，債限問題可以再談下去，尋求解決之道。圖為上周府會協商，共和黨籍參院少數黨領袖麥康諾(左起)、眾院議長麥卡錫、拜登總統、參院多數黨領袖舒默。(美聯社)

國債期限6月1日逐漸逼近，財政部副部長艾迪耶摩(Wally Adeyemo)14日接受有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目專訪時說，國會助理與白宮之間的債限談判頗具建設性(constructive)。艾迪耶摩指出，拜登總統期待與國會領袖持續對話，希望能有進展。

拜登原訂12日與國會領袖持續磋商，但後來行程取消，雙方幕僚之間的對話則一直持續，本周陸續還有多次會議。

拜登14日稍後在德拉瓦州雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)結束自行車行程後對媒體表示，下一次首長等級的債限討論可能於16日舉行。拜登說：「我們正在安排中。」

拜登同時對媒體證實，17日將動身前往日本廣島(Hiroshima)參加七大工業國集團(G7)高峰會議。

根據參眾兩院議程，要在6月1日之前解決債限問題只剩最後四天。不過，如何避免美國陷入債務違約，目前仍看不出明顯解決之道。

艾迪耶摩14日接受訪問時強調美國不能違約，但拒絕透露已經與共和黨國會議員達成協議的項目細節。他呼籲先前財政部長葉倫(Janet Yellen)的估測說，美國最快在6月1日便將違約。艾迪耶摩說，美國也可能在6月初出現違約，國會應該採取行動，否則將出現災難性的後果。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)日前呼籲，白宮應與國會在本周初達成基本協議；摩根大通銀行(JPMorgan Chase)等企業領袖則提出警告說 ，白宮與國會之間如果未能達成協議，市場將會出現恐慌。

艾迪耶摩在節目中說，拜登相信「調高國債上限應該越快越好。」艾迪耶摩說，除了金融市場之外，密西根大學(University of Michigan)上周公布消費者信心報告顯示，如今美國民眾為舉債上限問題煩惱，消費方式已經受到影響。

拜登首席經濟顧問布蘭納德(Lael Brainard)14日表示，助理層級的國債上限對話討論非常認真，內容則頗具建設性。

拜登 白宮 國債

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