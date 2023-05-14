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NHTSA指安全氣囊有爆炸疑慮 田州ARC公司拒回收

編譯潘勛／綜合13日電
田納西州ARC公司生產的安全氣囊充氣裝置被指有爆炸之虞。圖為ARC在田州的工廠。(美聯社)
田納西州ARC公司生產的安全氣囊充氣裝置被指有爆炸之虞。圖為ARC在田州的工廠。(美聯社)

全國公路交通安全管理局(NHTSA)指出，田納西州ARC公司生產的安全氣囊充氣裝置有爆炸之虞，在美、加已造成至少二人死亡、七人受傷，故要求該公司收回6700萬具充氣裝置，但ARC拒絕，準備與官方對簿公堂。

美聯社報導，NHTSA要求位在諾克斯維爾(Knoxville)ARC公司回收安全氣囊充氣裝置的原因，是該設備有可能爆炸，射出碎片。

全國路上2億8400萬輛車，有不少可能會受回收影響，但比例多少很難斷定，有些車子駕駛座及副駕駛座都裝設ARC的安全氣囊充氣裝置。

NHTSA在12日告知ARC公司，經八年調查，初步結論是ARC的安全氣囊充氣裝置有瑕疵。NHTSA在信中指出，安全氣囊充氣裝置射出金屬破片到車主體內，有造成死亡、受傷之虞，而非妥當地為相連的安全氣囊充氣，實不合理。

但ARC回應說，充氣裝置沒有瑕疵，任何問題都與個別的生產問題相關。

按規定流程，NHTSA的下一步是召開公聽會。接下來可能上法院控告ARC，強制要求回收。

NHTSA另在12日指出，通用汽車正召回近100萬輛裝配ARC充氣機的車輛，包括2014年到2017年Buick Enclave、Chevrolet Traverse、GMC Acadia SUV三種車款某些車輛。

通用表示，充氣裝置爆炸「可能導致金屬破片打到駕駛人或其他車內乘客，而致重傷或死亡」。

通用6月25日起將以信件通知車主，但目前還沒解方，要等替換充氣裝置準備就緒，再以函件通知。

安全氣囊充氣裝置兩名致死案例中，其中一名死者是一名有10歲孩子的母親，車禍其他方面看來都不算嚴重，時間在2021年夏天，地點在密西根上半島(Upper Peninsula)。警方報告指出，充氣裝置的金屬破片擊中她的頸部，她開的車是2015年出廠的Chevrolet Traverse SUV。

SUV 田納西州 車禍

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