漲30%…新車均價破4.8萬 「貴到買不起」

今年新車賣出不多，但車商卻大發利市，原因在於車商頻推價格較高的新車，但更多人購買不起。圖為在柯羅多拉多州的一處汽車經銷行。(美聯社)

即使通膨逐漸降溫，全球晶片短缺問題獲得解決，許多民眾仍買不起新車。擁有屬於自己的新車曾經是「美國夢」的一部分，如今卻變得遙不可及。高利率 讓某些單價較貴的新車價格進一步走高，購車研究機構「凱利藍皮書」(KBB)統計顯示，今年3月新車價格平均為4萬8008元，比2020年3月貴了30%。

33歲的奧蘭多居民拉米雷茲(Juan David Ramirez)知道，現在開的2012年份日產(Nissan)Juke SL多功能車已頗為老舊，但現在如果要買新車，感覺就像以前在哥倫比亞故鄉的狀況一樣，唯有富人才買得起新車。拉米雷茲與妻子收入穩定，但前陣子看中的一輛3萬5000元小型多功能車，每月車貸約700元，不久之後車商便漲價了。

拉米雷茲夫妻放棄買新車的打算，決定把已付清車貸的日產多功能車整修後繼續使用。拉米雷茲說，車商與銷售商對於新車訂價過高，某些市場區塊以及某些人口族群，想買新車卻高攀不起。

華盛頓郵報報導，位於收入排行榜倒數20%的民眾，2021年花在購買新車的消費創下11年以來最低點，高居收入排行榜最頂端的20%民眾，買新車開銷則創下「消費者開支調查」(CES)從1984年推出統計以來的最高紀錄。

考克斯汽車 (Cox Automotive)經濟學者契斯布洛夫(Charles Chesbrough)表示，新車或許本來就不是一般人可以買得起的產品，「我們寧可相信大家都買得起，但事實上已有頗長時間並非如此」。他說，如今民眾買不起新車的趨勢則更明顯。

報導指出，新車價格一路走高的原因包括，即使消費者在高利率時期能找到不錯的貸款條件，但車商卻著重於推出較昂貴的新車，平價新車則相對減少，導致誰買得起新車、誰買不起新車之間的鴻溝進一步加深。

考克斯汽車指出，若以數量計算，車商去年在美國賣出1390萬輛，較2019年的1700萬輛來得少，但去年營收 卻比2019年足足多出150億元，背後因素就是在於推出較昂貴的車款。