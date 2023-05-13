歐盟調整對中國策略 擬降低經濟依賴「但非脫鉤」

歐盟外交政策高級代表波瑞爾12日表示，歐盟部長支持減少歐盟對中國的經濟依賴。(歐新社)

歐盟 外交政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)12日在瑞典表示，歐盟外長會議對重新校準針對中國的政策達成共識，歐盟將減少對中國的經濟依賴，但不會脫鉤；歐盟將與中國密集接觸以解決氣候變遷等全球挑戰。

此外，波瑞爾表示，戰略安全的兩大主要議題是俄烏戰爭和台灣，歐盟支持烏克蘭的立場不變，呼籲中國運用對俄羅斯的影響力來阻止戰爭，否則，「我們就無法與中國建立正常關係。」

波瑞爾表示，歐盟在台灣議題上遵守「一個中國」政策，期望區域局勢降溫。

波瑞爾還說，台海局勢攸關歐盟；歐盟必須與美國和中國往來，以維持現狀並阻止台海局勢升級。

歐盟2019年將中國稱為競爭者、可能的合作對象，以及系統性的對手；波瑞爾說，如今中國對歐盟的挑戰正在成長。

外長會議聚焦北京對歐洲構成的經濟、政治和外交挑戰，討論調整對中政策，波瑞爾總結會議結論指，從三個角度重新調整對北京的立場。

首先，中國是夥伴，歐盟的目標不在於脫鉤；其次，中國挾著經濟成長和科技能力，已經不再是廉價商品的供應者，而是歐盟重要的競爭者；第三，中國的政治和經濟制度與歐盟均截然不同。

除了與中國競爭之外，波瑞爾表示，重點在「往來和降低依賴」且「往來和競爭」。

波瑞爾表示，歐盟外長會議確認了對中政策文件，將提交6月底的歐盟理事會領袖會議討論。

路透報導，在日本舉行的七大工業國集團(G7)財長會議正在討論，要減少對中國的過度依賴，來強化全球供應鏈的彈性；至今尚未敲定實際做法。

中國作為世界第二大經濟體，但非G7會員國，先進國家搖擺於與中國經濟往來或者對中國保持距離；例如，美國呼籲採取更強烈的手段來對抗中方的經濟脅迫，仰賴出口的日本和德國 必須面對更大的風險。

日本帶頭推動投資和援助中低收入 國家，分散重壓在中國的供應鏈；德國財政部長林德納(Christian Lindner)12日表示，德國等國家希望減少對中國的依賴，「在這方面，新興與低收入國家發揮了作用。」