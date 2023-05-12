川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

前總統川普 10日參加了有線電視新聞網(CNN)在新罕布夏州舉辦的里民大會，CNN在會後遭到猛烈攻擊，就連CNN記者也質疑，播出長達70分鐘的川普謊言奇觀，到底服務了美國什麼？但CNN執行長李希特(Chris Licht)11日為直播這場里民大會強力辯護稱：「我們都知道報導川普非常棘手，而且會繼續這樣混亂和棘手下去，但這是我們的工作。」

重複大選謊言… 5重點掀波瀾

國會山莊報(The Hills)整理了10日川普里民大會五項重點，分別是：對CNN是場災難；川普墮胎立場難以捉摸；拜登若拒絕削減開支，川普支持債務違約；川普重複大選謊言；川普競選聲勢更旺。

對新聞界來說，此事無疑是今後川普2024年競選活動的某種預演；畢竟，川普卸任後，雖政治活動不斷，但除了上福斯新聞，很少出現在主流電視媒體。

紐約時報 指出，川普在CNN黃金時段播出的里民大會連串撒謊，有時速度快到連主持人凱特琳‧柯林斯(Kaitlan Collins)都無法阻攔。

CNN記者達西(Oliver Darcy)分析指出，柯林斯試圖對川普進行各項事實核實，她一遍遍告訴川普，2020年大選沒有被竊、沒有被操縱、沒有證據可證明他在散布的謊言，她向川普說：「你不能一整晚都這麼說」；但川普無視柯林斯回應，持續不斷快速透過全國直播釋放大量虛假訊息，用他的咆哮壓倒柯林斯，還獲得現場數百位共和黨 支持觀眾的歡快鼓掌背書。

CNN播出了一切。人們透過電視直播，看到川普繼續兜售他的2020年選舉被竊謊言；他還直言，如果白宮不同意共和黨削減開支，美國就應拖欠債務。他拒絕透露他希望烏克蘭還是俄羅斯贏得戰爭，也拒絕就墮胎問題給出直接答案。

川普團隊無疑對結果很滿意；「川普的顧問們對進展感到非常興奮，」紐約時報報導，「他們簡直不敢相信他在CNN拿到一個小時，觀眾為他每一句台詞歡呼，為他的每一個笑話發笑。」