與川普過招 CNN新星柯林斯 曾被禁出席玫瑰園記者會

CNN於10日晚間舉辦里民大會，主持人凱特琳‧柯林斯(右)在訪談中不時與受訪的前總統川普(左)爭執，被川普羞辱為「討厭鬼」。(截圖CNN電視畫面)

有線電視新聞網(CNN)10日晚間舉辦現場實況轉播的里民大會，與前總統川普 在會上「過招」的主持人凱特琳‧柯林斯(Kaitlan Collins)，訪談中不時與川普爭執，被川普羞辱為「討厭鬼」(a nasty person)；CNN舉辦這場里民大會的利弊，引發爭議；華爾街日報指出，對CNN來說，邀川普與會極具風險；但對過去三年來在CNN職位一路飆升的新星柯林斯來說，這是她發光的重要時刻。

柯林斯成長於阿拉巴馬州 ，曾以保守派新聞網站「每日電訊」(Daily Caller)白宮 記者身分報導川普2016年總統大選，2017年她被CNN網羅，成為CNN執行長李希特(Chris Licht)手下要角。同事稱讚她敏銳且準備充分。

過去三年，柯林斯先擔任CNN首席白宮記者，去年當上晨間節目This Morning聯合主持人，現在是李希特重塑CNN黃金時段的最佳人選。知情人士指出，CNN晚間9點新主播以柯林斯最被看好。新聞媒體Puck News稍早報導，李希特打算與她簽訂晚間9點檔主播新合同。

柯林斯擔任CNN白宮記者時，像許多記者一樣，與川普政府發生過爭執。2018年她被禁止參加玫瑰園記者會，因她反覆質問川普有關他前律師柯恩(Michael Cohen)與俄羅斯總統普亭的事。白宮記者協會和福斯新聞當時都支持柯林斯。

紐約雜誌(New York Magazine)駐華府記者、柯林斯友人努齊(Olivia Nuzzi)表示，「柯林斯肯定不是那種會被任何人認為是社運人士或有意識形態動機的人，她就是個老派的、直球出擊的好記者」。