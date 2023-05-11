Fed抑制通膨奏效 4月CPI年增4.9%低於預期 創2年來新低

美國消費者物價指數(CPI)年增率連續十次下降，聯邦勞工部10日公布的4月CPI從3月的5%降至4月的4.9%，創下2021年4月以來新低，且低於市場預期的5%。圖為消費者在超市購物。(歐新社)

聯邦勞工部 10日公布美國4月消費者物價指數 (CPI)年增率從3月的5%降至4.9%，創下2021年4月以來新低，且低於市場預期的5%；這項數據去年6月以9.1%創下40年新高後，連續十次下降，但與聯準會 物價穩定目標仍有一段距離。

如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率從5.6%降至5.5%，符合市場預期；經季節調整CPI月增0.4%，漲幅高於3月的0.1%；核心物價月增率保持在0.4%。兩項數據都與市場預期相符，上升速度也為今年之後生活成本走低提供了一線希望。

金融市場的反應積極，美國國債殖利率走低，期指轉漲。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「今天的報告證明聯準會抑制通膨的行動正在奏效，雖然速度比預期的要來得慢」，「但對金融市場來說，這個通膨數據是一個淨利多」。

美國CPI年增率去年6月衝上9.1%，此後隨汽油降價、供應鏈瓶頸疏通逐步下滑，聯準會積極升息以防經濟過熱也是關鍵因素。但消費需求雖趨緩，工資成長仍旺盛，以致通膨率遠高於新冠疫情三年平均值2.1%，讓聯準會官員不敢掉以輕心。

雖然Fed努力壓低物價，但通貨膨脹一直持續存在。從2022年3月開始，Fed已連續升息十次，累計升息五個百分點，基準借款利率升至近16年來的最高水平。

在2022年6月達到9%左右的峰值之後，CPI就已大幅降溫。然而，通膨率仍遠高於Fed設下的2%的年度目標。

在Fed官員評估下一步利率行動之際，CPI報告提供了通膨方面的好消息和壞消息。

占CPI權重約三分之一的住房成本增加了0.4%，比一年前增加了8.1%。本月漲幅較前幾個月有所下降，但仍代表關鍵的通膨驅動因素正在上升。

與此同時，二手車和卡車價格上漲4.4%，扭轉了近期的跌勢。不過，食品價格持平，而能源指數上漲0.6%，主要受汽油上漲3%的提振。

在勞工統計局用來計算食品價格的六個雜貨指數中，有四個下降，例如牛奶下跌2%，是2015年2月以來的最大單月跌幅；過去一年食品指數中漲幅最大的雞蛋價格下跌1.5%，年漲幅降至21.4%。

勞工統計局的另一份報告顯示，經通膨調整後的實際勞工平均時薪在4月上漲0.1%，但仍較一年前下降0.5%。

根據CME Group聯邦基金期貨市場定價的FedWatch追蹤器，在CPI報告發布後，交易員將Fed在6月會議上升息的可能性降低至20%。