拜登抨擊共和黨要求聯邦削減開支 但透露讓步跡象

拜登總統10日前往紐約州瓦爾哈拉演講，強硬批評共和黨人要求刪減聯邦支出，指那將對經濟危害甚鉅。不過他也透露讓步和妥協的意願。(美聯社)

拜登 總統與國會兩黨領袖9日在白宮 協商提高債務上限無果後，他10日抨擊共和黨 人堅持要求大幅削減國內支出，會有毀滅性的結果，然而從他的語氣看，顯然有讓步的跡象，他將於12日再次與兩黨領袖會晤。

拜登10日在紐約州瓦爾哈拉(Valhalla)發表類似競選式的演說時，透露出願意討論控制預算等問題，但仍然堅持任何談判，都必須在聯邦政府沒有債務違約的風險下進行，這意味著除非國會同意取消削減預算的條件，否則聯邦政府最快會在下月初就無法支付帳單。

美聯社報導，就在拜登發表演說的同時，白宮及國會的談判代表也在國會大廈私下會晤。

拜登指出，美國是世界上最強大的經濟體，但應該削減開支及降低赤字，但不能因此引發不必要的危機。

他這個說法明顯針對共和黨籍眾院議長麥卡錫；麥卡錫9日在白宮與拜登會晤時，堅持需要大幅削減開支才能提高債務上限及避免違約風險。

拜登說，共和黨控制下的眾院最近通過削減開支，最終可能會損害學校的學童以及退伍軍人，影響他們的福利。

拜登也藉著演說大肆宣揚近期的經濟進展，說在他任期內已創造了1270萬個工作，並重新關注國內製造業。但同時警告，債務違約將威脅到數百萬個就業，並增加經濟衰退的可能性。

然而，共和黨人指他在疫情期間大灑福利是造成高通膨的主因，讓許多選民擔心美國的經濟前景。

演講結束後，拜登向記者表示對提高長期債務上限仍抱有希望，又說12日與兩黨袖會晤時，會了解共和黨希望削減開支的具體細節。

目前，麥卡錫仍無讓步跡象，堅持大幅削減國內支出以換取提高債務上限。

參院共和黨領袖麥康諾9日到白宮協商時就退居二線，並保證「美國不會債務違約」；他甚至說「議長和總統之間必須達成協議，而且將會達成」。