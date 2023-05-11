台生技企業家 捐波士頓醫院1億元建免疫學研究所

台籍生物科技企業家、百進生技創辦人暨執行長賴正光捐款1億元給波士頓布萊根婦女醫院，用於興建免疫學研究所。(本報檔案照)

波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)10日宣布，獲得台籍生物科技企業家賴正光(Gene Lay)捐款1億元給醫院，用於興建免疫學研究所；這筆捐款是布萊根婦女醫院歷年來所獲最大一筆捐款。

根據醫院聲明，百進生技(BioLegend)創辦人暨執行長賴正光，透過百進基金會(Laygend Foundation)捐款給醫院；布萊根婦女醫院將利用這筆捐款，建立賴正光免疫學研究所(The Gene Lay Institute of Immunology and Inflammation)，研究瞭解免疫介導疾病、衰老和癌症 ，並用其所得知識來開發全新免疫療法。

布萊根婦女醫院總裁暨麻州 布萊根總醫院(Mass General Brigham)副總裁羅伯特．希金斯(Robert Higgins)醫師表示，很榮幸能獲贈這筆捐款，稱賴正光此舉具有歷史意義且很有遠見。

「這將加強我們改善，全國乃至全世界病患生活品質的能力，」希金斯表示，「我們很高興能成為醫學 領域中這關鍵時刻的一份子」。

新研究所將由布萊根婦女醫院免疫學家兼首席研究員庫其魯(Vijay Kuchroo)博士領軍，針對「基礎科學、轉譯科學(translational science)和技術」三領域，召集來自布萊根婦女醫院、麻州布萊根總醫院和哈佛醫學院(Harvard Medical School)的核心與附屬教職員工和學員，並為附屬學生和研究員提供培訓機會，以「支持未來的免疫學創新者」。

庫其魯說：「過去幾十年以來，發炎性疾病驚人成長，讓我們清楚知道，慢性發炎就是許多疾病的根源。除了過敏和自體免疫性疾病，還會導致癌症、神經退化性疾病、心血管疾病和代謝疾病等。」

他表示，「這項捐款能夠讓我們這一代最優秀的免疫家，專心研究這種流行性疾病，並累積新知識，來推動對預防和治療免疫介導疾病的基本瞭解」。