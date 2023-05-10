NBC分析中加緊張起源於中美競爭 加媒指中國暗助自由黨

加拿大驅逐中國駐多倫多領事後，中方對等報復，驅逐加國駐上海領事，圖為加拿大駐上海總領事館。(歐新社)

加拿大 驅逐涉嫌威嚇加國國會議員的中國外交官趙巍，中國立即以牙還牙，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，限期離境；美國國家廣播公司新聞網(NBC News)分析，兩國關係走到如此地步，和中國近年來想把美國擠出世界舞台，取而代之的野心不無關係。

這波外交紛爭的源頭，起自提案譴責中國維吾爾政策的保守黨國會議員莊文浩(Michael Chong)及家人遭中國駐多倫多領事館官員趙巍調查、威嚇。這件事曝光，則因加拿大情報局的調查曝光。

加拿大環球郵報引述情報界人士說，加拿大情報局報告的主題是中國多方干預加拿大事務，莊文浩事件只是其中一端，目的是打擊不利中國的保守黨選情，暗助對中國較友善的自由黨。報導指出，中國駐加官員的做法包括祕密提供經費助選，導致自由黨某國會議員自行退黨。

NBC沒去確認報告內容，但引述總理杜魯多 9日的談話說中國的干預行為不可接受，加拿大不會被「嚇退」，「我們將極盡所能，保護加拿大人不受外國干預。」

不過，杜魯多政府在報告曝光一周後，才驅逐涉案的中國外交官，而情報局的報告2021年就提出，為何政府兩年多政府無作為，引發更大的不滿，輿論益增壓力，迫使杜魯多以強硬措辭，回應中國驅趕加拿大駐上海外交官的報復舉措。

這次互逐外交官是2018年孟晚舟事件以後，兩國關係再陷低谷。

NBC說，莊文浩事件顯示，中國對海外不利其國際形象的人物或組織，不惜多方施壓，美國職籃NBA球星及業主批評中國欺壓新疆少數民族後，中國立即撤除球賽轉播，對敢於批評中國在紐約設立警察 站的個人或團體，也不吝報復。

杜魯多已任命前總督莊士頓(David Johnston)專案研究「中國干預」問題，有必要的話，舉行公聽會廣集民意也無妨。杜魯多自己都說，中國曾試圖干預加拿大2019年和2021年選舉，不過干預效果不大，並未影響選舉結果。

中國是加拿大第二大貿易夥伴，親中共的政治評論員Victor高說，加拿大是美國反中敵意的跟隨者，「不從中加關係的根本利益著想，反而向華盛頓的壓力屈服」。