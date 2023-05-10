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加驅逐外交官 中「對等報復」要求駐滬總領館領事離開

編譯中心／綜合9日電
加拿大驅逐中國駐多倫多領事後，中方對等報復，驅逐加國駐上海領事，兩國關係走向低谷。(歐新社)
加拿大驅逐中國駐多倫多領事後，中方對等報復，驅逐加國駐上海領事，兩國關係走向低谷。(歐新社)

針對加拿大政府宣布將中國駐多倫多總領館領事趙巍列為「不受歡迎的人」，中國外交部9日立即採取對等報復措施，將加拿大駐上海總領館領事甄逸慧列為「不受歡迎的人」，並要求其5月13日前離開中國。中國外交部發言人並稱，中方保留作出進一步反應的權利。

當地時間8日，加拿大政府宣布驅逐一位中國外交官，因該名外交官被控試圖恐嚇加國保守黨國會議員莊文浩(Michael Chong)及其在香港的親屬。中國駐加拿大使館發言人隨即發表談話，揚言將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

加拿大的外交部長趙美蘭(Melanie Joly)8日透過聲明表示：「加拿大已經決定宣布趙巍先生為不受歡迎人物」。

趙美蘭稱，「我已經明確表示，我們不會容忍任何形式的外國干涉我國內政行徑。駐加拿大的外交官已被警告，如果他們從事此類行為，他們將被遣送回國」。

加拿大「環球郵報」日前報導，莊文浩因於2021年2月投票支持譴責北京對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕的動議，中共情報機構計畫制裁他和他的親戚。

報導引用加拿大安全情報局機密文件指出，這「幾乎可以斷定是想藉此殺雞儆猴，阻止其他人採取反中立場」。當時就傳出一名中國駐多倫多領事館的外交官員牽涉其中。

對於駐加國外交官遭驅逐，中國駐加拿大使館發言人表示，加國此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係。中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

加拿大總理杜魯多說，加國不懼壓力，將繼續對抗外國的干預。(美聯社)
加拿大總理杜魯多說，加國不懼壓力，將繼續對抗外國的干預。(美聯社)

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