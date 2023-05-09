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美墨總統將視訊 談邊境移民危機

編譯廖振堯／綜合8日電
防疫遣返令失效在即，墨西哥總統羅培茲歐布拉多9日要與拜登總統視訊會議，溝通即將來到的邊界偷渡浪潮造成的問題。(美聯社)
防疫遣返令失效在即，墨西哥總統羅培茲歐布拉多9日要與拜登總統視訊會議，溝通即將來到的邊界偷渡浪潮造成的問題。(美聯社)

墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)表示9日將與拜登總統通話，討論美墨邊界移民危機。美墨邊境目前已出現上萬移民，等待湧入德州緊鄰墨西哥的邊境城市艾爾帕索(El Paso)，該市被迫停駛電車、封街，每日還有近9000人遭捕。

這是因為美國法典42卷(Title 42)以防疫為由，授權執法人員在疫情期間可以立即驅逐非法移民，但拜登政府宣告疫情緊急狀況結束，此措施也將在11日到期，中南美洲大批無證客試圖湧入美國。

墨國總統歐布拉多表示9日與拜登通話時將討論阻止移民流入美國邊境的計畫，亦呼籲移民不要透過人口走私販跨境，「不要讓自己被這些流氓販子騙了，他們只會讓你處於危險。」

福斯新聞網(Fox News)報導，目前約有2200名移民在距離連接艾爾帕索和墨西哥城市華雷斯(Juárez)主要入境口岸數個街區的街上露宿，該市下周準備在必要時增設避難所。艾爾帕索市臉書周日宣布因公共安全和封路，將停駛軌道電車。另份新聞稿中該市警察局警告司機要格外小心，因為成群移民可能會穿越高速公路和邊境街道的車流。

艾爾帕索市長利澤爾(Oscar Leeser)估計，約有1萬至1.2萬名移民在華雷斯等待過境，當地官員正為未知情況做準備。利澤爾說移民以為法典42卷廢除後更容易進入美國，但這是錯誤的假設。

即使如此，諸多措施也擋不住移民偷渡狂潮，尤其是人口走私販還慫恿他們跨境。海關及邊境保護局(CBP)邊境巡邏隊隊長奧提茲(Raul Ortiz)表示，過去三天平均每天逮捕8794人，創下新高。

除了非法移民，CBP還繳獲共計329磅芬太尼、海洛因等毒品。拜登政府估計等到法典42卷失效，每日非法跨境移民恐暴增至每日1.3萬人。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)對情況十分不滿，8日在福斯新聞網節目中痛斥拜登政府一團糟，法典42卷使非法越境人數達到幾十年來最低，現在卻要被他們撤銷。艾伯特8日部署一支由國民警衛隊組成的邊防部隊。

非法移民 拜登 墨西哥

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