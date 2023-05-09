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憂無證客量暴增 德州加派邊界部署

編譯尤寶琪／綜合8日電
美墨邊界的德州即將面臨極大的無證客入侵的挑戰。德州州長艾伯特8日感謝調遣支援邊界危機的國民兵。(美聯社) Border Asylum Texas Gov. Greg Abbott, left, shakes hands with members of the Texas National Guard as they prepare to deploy to the Texas-Mexico border in Austin, Texas, Monday, May 8, 2023. The Title 42 policy, a federal rule that has allowed the government to strictly regulate border entries, is set to expire this week. (AP Photo/Eric Gay)
美墨邊界的德州即將面臨極大的無證客入侵的挑戰。德州州長艾伯特8日感謝調遣支援邊界危機的國民兵。(美聯社) Border Asylum Texas Gov. Greg Abbott, left, shakes hands with members of the Texas National Guard as they prepare to deploy to the Texas-Mexico border in Austin, Texas, Monday, May 8, 2023. The Title 42 policy, a federal rule that has allowed the government to strictly regulate border entries, is set to expire this week. (AP Photo/Eric Gay)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)趕在援引美國法典第42卷(Title 42)的新冠肺炎防疫遣返令將於11日結束之前，於8日宣布部署一支特別邊界部隊，以此應對拜登總統「魯莽的邊境政策」，協助從偷渡熱點阻擋非法移民進入美國。

艾伯特8日接受福斯新聞訪問表示：「我們在今天部署一支，由精銳國民兵組成的新德州特別邊界部隊；此部隊接受過特殊訓練，旨在能找出非法移民偷渡熱點，阻擋偷渡客入境。」

「這支額外部隊將協助數千名已經在協助當地與州執法機構，確保邊境安全的德州國民兵；阻止毒品、武器和人口非法進入德州，並在入境點間預防、偵查和阻止跨國犯罪行為，」德州國民兵8日聲明表示，「我們將防護能力擴大到，能巡邏數百英里河川的船隊、能從空中探測非法活動的無人機和直升機以及能攔截非法走私進入德州的菁英小隊、安全點和流動巡邏隊。」

艾伯特表示：「拜登總統是在張開雙手歡迎全世界的人，告訴大家美國邊境敞開；這將會導致大量非法移民入境。拜登總統的開放邊境政策，將在美國造成嚴重性災難。」

艾伯特補充指出，用拜登政府自己的說法來計算的話，每天有約1萬3000人非法入境，那一整年下來，就會有470萬人越境，比住在像芝加哥這樣大城市的人口還多。

德州特別邊界部隊旨在加強孤星行動(Operation Lone Star)；艾伯特聲稱，此行動已經阻止3萬7000人非法入境，逮捕了約2萬7000名危險犯罪，包括因謀殺等罪刑而遭通緝的販毒團夥成員，且繳獲了足以殺死美國所有人的類鴉片毒品芬太尼(fentanyl)。

拜登政府日前宣布，加派1500名正規部隊到邊境協助非法移民問題，但只能做協助移民官員的無證客登記工作。

艾伯特7日就批評：「拜登總統要派1500名士兵來做文書工作，他根本無法確保邊境的安全。」

非法移民 德州 拜登

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