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踢爆杭特 紐約郵報被白宮禁參加拜登活動

編譯俞仲慈／綜合8日電

白宮新聞辦公室禁止紐約郵報(New York Post)記者參加拜登總統8日唯一一場公開活動，外界推測，聯邦檢察官針對拜登次子杭特•拜登(Hunter Biden)的刑事調查即將宣布起訴罪名，因此白宮才將踢爆杭特涉及不法的紐郵列為拒絕往來戶。

根據白宮官員85日發送的電子郵件表明：「我們無法滿足您參加5月8日航空業投資問責說明會的要求，由於會場進行現場直播，可以透過白宮官網(wh.gov)觀看，謝謝您的理解。」

儘管白宮電郵並未指明拒絕紐郵是因為「座位有限」，但過去歷任總統任內，白宮對所有媒體完全開放，這種史無前例的訪問限制，白宮新聞官員拒絕向「白宮記者協會」解釋篩選標準。

但明眼人都知道白宮將紐郵列入黑名單，和紐郵過去報導拜登家屬在海外投資有關，尤其2020年10月首次踢爆拜登次子杭特廢棄筆電儲存的資料，顯示拜登父子和中國、烏克蘭等企業關係密切。

上個月26日，杭特的律師團隊已在華府拜會司法部，外界推測可能是聯邦檢察官自2018年起針對杭特涉及稅務詐欺和其他罪名的刑事調查，已經有譜，而且即將正式起訴。

5日晚間，MSNBC主持人史蒂芬妮·魯爾(Stephanie Ruhle)藉著專訪之際，直接詢問拜登：「雖然和您沒有關係，但兒子可能被您領導的司法部起訴，會不會影響您的總統職務？」拜登斬釘截鐵回答：「不會，因為他沒有做錯任何事，我對他深感驕傲。」

根據報導，杭特去年向國稅局補繳200萬元積欠的稅金，而且就是拜登弟弟詹姆斯·拜登(James Biden)居中牽線，讓拜登家族親友得以參與許多投資並從中獲利。

拜登 白宮 投資

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