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共和黨逾40參議員：財政不改革 債限不放寬

編譯廖振堯／綜合7日電
華盛頓特區街頭一個警告的招牌，顯示國債已達31兆元。（Getty Images）
華盛頓特區街頭一個警告的招牌，顯示國債已達31兆元。（Getty Images）

聯邦政府舉債上限逐漸逼近，為避免資金耗盡、大規模違約，拜登總統9日將與國會領袖磋商，尋求提高債務上限。消息指出，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)及其他40多名同黨參議員已簽字表明不會支持沒有實質性財政改革、卻提高債務上限的法案。

國會山莊報(The Hill)報導，信中寫道參院共和黨會團結一致，支持眾院共和黨、支持削減開支和結構性預算改革，這是債務上限談判的起點。當前財政政策無法持續，美國經濟正在自由落體，必須通過財政改革來解決，這是向參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表明立場最明確的聲明。

這封信由猶他州參議員李麥克(Mike Lee)牽頭，他6日宣布已有43名共和黨參議員簽署，「情況很明顯，參院共和黨人不會救助拜登和舒默，他們必須和我們談判。」

麥康諾日前曾表示，債務上限談判應完全由拜登和眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)處理。「我早已經歷過此鬧劇(指2021年與參院民主黨達成提高債務上限的協議)，但參院沒有解決方案，還導致政府各走各路。現在眾院是共和黨的、總統是民主黨的，總統和議長需要達成協議，讓我們走出僵局。」

但拜登和舒默迄今仍迴避討論削減支出及預算來提高債務上限的條件，而眾院上周已通過一項提高1.5兆元債務上限、限制4.8兆元支出的提案。

拜登日前在微軟國家廣播公司(MSNBC)播出的採訪中表示，麥卡錫受到同黨中「讓美國再次偉大」(MAGA)分子迫使，為保住他的議長位置必須同意極端立場；拜登也說準備好與共和黨詳細談判，但宣稱通過預算的機會是零。

至於有法律學者提出若援引憲法第14修正案的「公共債務」條款，可凌駕於國會批准的舉債上限，但拜登表示還未走到那一步。

拜登 共和黨 參院

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