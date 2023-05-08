就業數據強 為何應屆畢業生求職仍不易？　

數百萬名應屆畢業生即將走進職場，專家指出學生必須有能力適應不斷變化的環境，才有機會找到出路。(Getty Images)

畢業季到來，數百萬名應屆畢業生走出校園，即將進入瞬息萬變的勞動力市場，儘管美國勞工局公布的4月就業 報告總體偏強，但其中某些數據暗藏陷阱，專家指出學生必須有能力適應不斷變化的環境，才有機會找到出路。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，4月報告顯示非農就業人數增加25.3萬人，高於預期的18萬人，失業率從3.6%降至3.4%；有「小非農」之稱的ADP就業報告則顯示民營企業4月增加29.6萬個就業機會，是3月的兩倍多，畢業生的就業前景似乎一片光明。

但最新的3月「職缺及勞力流動調查」(JOLTS)顯示新職缺減少38.4萬人，連續第三個月下降且是2021年4月以來最低。全美大學與雇主協會(NACE)一項4月的調查中，企業預計招聘2023應屆畢業生的人數將比前一屆多4%，但這是從去年12月預計的15%大幅下修。

究竟是哪些行業缺人？勞工局報告指出，醫療保健、休閒及飯店業分別增加約4萬和3.1萬個職缺。此外，招聘網站ZipRecruiter與NBC的數據顯示，2022年4月以來護理職缺增加12%以上，高中教師的職缺則飆升64%。剛從俄勒岡州 波特蘭大學護理系畢業的費倫(Gabbie Ferron)說她只經過兩周、一次面試就找到護士工作，薪水還超乎預期。一項俄勒岡州研究表明，該州正面臨護士短缺，至少需13.5萬名護士才能滿足需求。

另一方面，科技業職缺暴減一半以上，資通傳播業亦深受打擊。勞工部 報告中，出版、電信等行業僅公布1000個新職缺。ZipRecruiter數據顯示，媒體業職缺年減近64%。該公司首席經濟學者波拉克(Julia Pollak)說，很多行業接受無經驗求職者的數量正在上升。根據紐約聯邦準備銀行(N.Y. Fed)的數據，美國就業市場的就業不足率(包括大學畢業生從事不需要大學學位的工作之人數)為40%，是20年來最高。波拉克認為這迫使畢業生們在選擇職涯起點時抱持開放態度，畢業生們仍有機會，只是最終職位可能不是一開始的目標。