社區學院助拿文憑？近半學生轉大學後 學分「不被承認」

23歲的柯巴剛從社區學院轉學到加州貝克斯菲爾德州立大學，她發現多數已修學分，大學拒絕承認，她得花時間和學費重修。（美聯社）

每年有數十萬青年學子聽信社區學院的廣告說，讀社區學院是拿大學文憑最省錢的方法，然而許多大學生的親身經歷卻證明事實並非如此。

美聯社報導，剛從社區學院轉學到加州 州立大學的瑞琪‧柯巴(Ricki Korba)上網查看學分紀錄，發現多數已修學分遭拒絕承認，重修要多花一年，以及2萬元學費。

23歲、主修化學和音樂的柯巴說，「感覺就是浪費時間。當初我還以為進入州大之後，就可以開始上些札實的課程、做些有趣的實驗了呢。」

23歲的柯巴剛從社區學院轉學到加州貝克斯菲爾德州立大學，她發現多數已修學分，大學拒絕承認，她得花時間和學費重修。（美聯社）

根據全國學生訊息交換中心(National Student Clearinghouse)，2016年將近100萬名進入社區學院的新生，僅七分之一在六年內獲得學士學位。

如期獲得學士學位的最大阻礙，是大學不承認社區學院所修的學分。

社區學院和大學都有責任。社區學院並未善盡輔導學生選課的責任，讓他們修了不必要的學分；四年制大學認定已修學分也漫無標準，有些嚴格，有些鬆散。結果學生要花更多時間和金錢，才能取得大學學位。一半的轉學生受不了這番折騰，選擇退學。

研究機構「爭取大學教育 機會」(Campaign for College Opportunity)副總裁萊安(Jessie Ryan)說，「這些制度是為學校和教育人員設計的，不是為學生設計的。」

各地教育單位提出補救的方法，成效不一。有些州規定大學、社區學院合作確認哪些學分可以轉換，有十幾州還採取共同課程編號系統，讓課程可以跨校連貫。

但令人沮喪的問題還是普遍存在。紐約市立大學最近研究發現，將近一半轉學生「白修」了部分社區學院學分，平均損失一學期的時間。研究員羅格(Alexandra Logue)說，社區學院通達大學學位的管道，滿是漏洞，最容易被遺漏的是非裔、西裔和低收入 家庭子弟，因為這些人的大學之路最可能從社區學院出發。