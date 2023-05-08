我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲

金山房價跌幅冠灣區 專家樂觀：預測春季反彈

社區學院助拿文憑？近半學生轉大學後 學分「不被承認」

記者張聲肇／綜合報導
23歲的柯巴剛從社區學院轉學到加州貝克斯菲爾德州立大學，她發現多數已修學分，大學拒絕承認，她得花時間和學費重修。（美聯社）
23歲的柯巴剛從社區學院轉學到加州貝克斯菲爾德州立大學，她發現多數已修學分，大學拒絕承認，她得花時間和學費重修。（美聯社）

每年有數十萬青年學子聽信社區學院的廣告說，讀社區學院是拿大學文憑最省錢的方法，然而許多大學生的親身經歷卻證明事實並非如此。

美聯社報導，剛從社區學院轉學到加州州立大學的瑞琪‧柯巴(Ricki Korba)上網查看學分紀錄，發現多數已修學分遭拒絕承認，重修要多花一年，以及2萬元學費。

23歲、主修化學和音樂的柯巴說，「感覺就是浪費時間。當初我還以為進入州大之後，就可以開始上些札實的課程、做些有趣的實驗了呢。」

23歲的柯巴剛從社區學院轉學到加州貝克斯菲爾德州立大學，她發現多數已修學分，大學...
23歲的柯巴剛從社區學院轉學到加州貝克斯菲爾德州立大學，她發現多數已修學分，大學拒絕承認，她得花時間和學費重修。（美聯社）

根據全國學生訊息交換中心(National Student Clearinghouse)，2016年將近100萬名進入社區學院的新生，僅七分之一在六年內獲得學士學位。

如期獲得學士學位的最大阻礙，是大學不承認社區學院所修的學分。

社區學院和大學都有責任。社區學院並未善盡輔導學生選課的責任，讓他們修了不必要的學分；四年制大學認定已修學分也漫無標準，有些嚴格，有些鬆散。結果學生要花更多時間和金錢，才能取得大學學位。一半的轉學生受不了這番折騰，選擇退學。

研究機構「爭取大學教育機會」(Campaign for College Opportunity)副總裁萊安(Jessie Ryan)說，「這些制度是為學校和教育人員設計的，不是為學生設計的。」

各地教育單位提出補救的方法，成效不一。有些州規定大學、社區學院合作確認哪些學分可以轉換，有十幾州還採取共同課程編號系統，讓課程可以跨校連貫。

但令人沮喪的問題還是普遍存在。紐約市立大學最近研究發現，將近一半轉學生「白修」了部分社區學院學分，平均損失一學期的時間。研究員羅格(Alexandra Logue)說，社區學院通達大學學位的管道，滿是漏洞，最容易被遺漏的是非裔、西裔和低收入家庭子弟，因為這些人的大學之路最可能從社區學院出發。

教育 低收入 加州

上一則

就業數據強 為何應屆畢業生求職仍不易？　

下一則

葉倫再喊話提高債限 不排除拜登「繞過國會」行動

延伸閱讀

錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 他跳級就讀康乃爾

錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 他跳級就讀康乃爾
錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 紐奧良學覇決定讀康乃爾

錄取逾185大學、收千萬獎學金許可 紐奧良學覇決定讀康乃爾
上海市教委主任：大學畢業生就業 遇到前所未有重大挑戰

上海市教委主任：大學畢業生就業 遇到前所未有重大挑戰
「別怕失敗」 郭美希深耕社區 錄取史丹福、耶魯等藤校

「別怕失敗」 郭美希深耕社區 錄取史丹福、耶魯等藤校

熱門新聞

英國凱特王妃頭戴桂冠水晶銀飾出席6日國王查理三世加冕大典。（美聯社）

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

2023-05-06 08:23
長期獨自照顧行動不便的父親，不知何時才是盡頭的沉重壓力，讓Mike感到身心俱疲。(特派員黃惠玲／攝影)

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

2023-05-02 12:15
英國國王查理三世（右）6日舉行加冕大典，兒子威廉王子（中）在宣誓後親吻父親臉頰。（截取自NBC直播影片）

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

2023-05-06 08:36
圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

2023-05-01 02:28
在美國社會越來越老齡化的今天，如何讓長者老有所依、老有所養，是當前重要議題。(美聯社)

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

2023-05-02 02:30
81歲的傑西卡·利茲出庭作證形容川普於1979年在飛機上「想親吻我，抓住我的乳房，就好像他有40億隻手。」（歐新社）

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

2023-05-03 00:35

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞