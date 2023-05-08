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歐普拉返母校畢典致詞 分享「1學分」傳奇經歷

編譯徐薏茹／綜合7日電
脫口秀天后歐普拉6日回到母校田納西州立大學發表畢業典禮致詞，分享人生經歷。（美聯社）
脫口秀天后歐普拉6日回到母校田納西州立大學發表畢業典禮致詞，分享人生經歷。（美聯社）

脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)6日到母校田納西州立大學(Tennessee State University)發表畢業典禮致詞，與畢業生分享她的人生經歷。

為完成學業 一度拒絕電視台工作

歐普拉回憶，就讀大學時她與父親一同住在東納許維爾(East Nashville)，平常幫忙父親店裡的生意，並且在一家非裔廣播電台播報周末新聞，歐普拉因此被CBS地方電視台的主播發掘，該名主播致電歐普拉，詢問她對電視圈工作是否有興趣。

歐普拉回應：「電視台？不了先生，因為我父親說我必須完成學業，學業太重要了。」

脫口秀天后歐普拉6日回到母校田納西州立大學發表畢業典禮致詞，分享人生經歷。（美聯...
脫口秀天后歐普拉6日回到母校田納西州立大學發表畢業典禮致詞，分享人生經歷。（美聯社）

結束通話後她回去上課，告訴劇場設計教授她與主播的談話，歐普拉描述當時教授的反應：「教授看著我，彷彿我的智慧還不如一顆生菜。」

教授與她的父親討論，歐普拉最終接下電視台的工作。

半工半讀2年 差1個學分才能畢業

從大二的第二個學期開始，歐普拉安排課程在下午2時以前結束，才能在下午2時30分到晚上10時30分到電視台工作，並且趕在11點的門禁時間以前回家。

1975年歐普拉大學四年級的尾聲，事業如日中天，因此當她得知還差一個學分才能畢業時並沒有太苦惱，不過她的父親倒是常常問起這件事。

最後在1988年，校方允許歐普拉以一篇論文及一些節目作為最終的學分，「所以就在我獲得第三座艾美獎的時候，我也獲得了在田納西州立大學的學位。」

脫口秀天后歐普拉6日回到母校田納西州立大學發表畢業典禮致詞，分享人生經歷。（美聯...
脫口秀天后歐普拉6日回到母校田納西州立大學發表畢業典禮致詞，分享人生經歷。（美聯社）

歐普拉說她的成就來自上帝的恩典，來自於在濾除世界的噪音時，她能傾聽內心「平靜、微小的聲音」，她表示：「我做過的每個正確的決定，來自於深入傾聽，並跟隨那平靜微小的聲音。」

她告訴2023年畢業生，在許多方面他們正處於艱難的時刻。

歐普拉表示美國不是一個「成品」，她勉勵畢業生：「任何事都有可能，輪子仍在轉動，聖徒在我們之間行走，如同前南非總統曼德拉所展示的，懷抱希望勝過帶著恐懼，希望使我們更靠近喜悅。」

來源：HBCU Pulse

歐普拉 田納西州 艾美獎

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