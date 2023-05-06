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彭博資訊：5億美元庫存軍火 美擬撥交台灣

記者張文馨／華盛頓報導
美國將再出售5億美元規模的軍備給台灣，以加強台灣防務，對抗中方威脅。圖為台北軍方正在操作美製防空飛彈系統。(Getty Images)
美國將再出售5億美元規模的軍備給台灣，以加強台灣防務，對抗中方威脅。圖為台北軍方正在操作美製防空飛彈系統。(Getty Images)

彭博資訊5日報導，拜登政府正準備比照軍援烏克蘭模式，首度動用總統提撥授權，提供台灣5億美元規模的軍備，但尚不清楚具體內容。

彭博資訊引述知情人士說法報導，拜登政府將動用總統提撥授權(Presidential Drawdown Authority)，從美軍現有庫存撥出軍備，提供給台灣；但尚不清楚具體軍備項目。

彭博資訊報導，這項行動可能會激怒中國，並抵銷拜登政府尋求與北京恢復關係的努力。

五角大廈發言人麥納斯(Martin Meiners)答覆本報詢問表示，國會去年授權五角大廈可動用10億美元規模的軍備，作為給台灣的安全協助，以支持台灣的自我防衛。

麥納斯說，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)2月在國會作證時，也表達有意動用這項授權；美國遵守基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的長期政策，且五角大廈正在努力實現台灣關係法所規定的義務，且會持續這麼做。

美國國會關切對台軍售交付延宕的問題，也關切北京可能在2027年前侵略台灣。

奧斯丁3月28日在聯邦參院軍事委員會作證時，肯定答覆議員詢問，稱國防部願行使總統提撥授權以軍援台灣，不過還需要國會支持撥款支應。

拜登 五角大廈 北京

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