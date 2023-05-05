前第一夫人米雪兒創公司 首款產品是無糖兒童飲料
在白宮期間致力推動兒童健康和健身運動的前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)，3日宣布她共同創立的PLEZi Nutrition公司，將為兒童提供比當前市售商品更健康的食品飲料選擇。
在美國兒童肥胖率持續上升、食品行銷市場競爭激烈之際，PLEZi問世的第一款產品是無糖兒童飲料，挑戰美國兒童習慣飲用大量含糖飲料的口味。
米雪兒在華爾街日報舉辦的「萬物未來節」(Future of Everything Festival)活動中表示，「想改變遊戲規則，就必須置身其中，找出改變食品飲料行業本身的方法。」
「我們的目標是生產真正有營養產品，成為父母可以信賴的盟友。」她說，PLEZi飲料甜度低於許多其他兒童飲料，以協助訓練兒童享受不甜的飲料。
PLEZi表示，它的新兒童飲料主要成分是水、果汁和甜菊葉萃取物等成分，不添加糖分，每瓶約含35卡路里熱量，四瓶裝零售價約3.89元。
PLEZi高層主管表示，公司為推廣健康飲食教育，大部分行銷預算會用來鼓勵兒童將水作為主要飲料並食用蔬菜水果。歐巴馬夫人將參與PLEZi品牌行銷和倡議教育活動，但不會出現在產品廣告中。公司產品線未來還將包括休閒食品在內；10%利潤將捐給促進兒童健康組織。
教堂山北卡羅來納大學營養肥胖研究中心聯合主任梅耶戴維斯(Elizabeth Mayer-Davis)表示，兒童最好的飲料是水、牛奶和適量果汁，「減少添加糖分非常重要」。
據疾病防治中心(CDC)最新數據，2至19歲美國兒童和青少年約有五分之一過肥；過胖與二型糖尿病和心臟病等諸多健康問題有關。醫師和營養研究人員表示，兒童攝入過多糖分，其中大部分是以含糖飲料形式存在。據聯邦飲食指南， 逾四分之三的9至13歲兒童糖分攝入量超過每日建議量；青春期兒童約32%添加糖是來自含糖飲料。
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