44%民眾說不出健在亞裔美籍名人 成龍連3年最受歡迎

影星成龍為最受歡迎的亞裔名人第一名。(歐新社)

非營利組織美國亞裔 基金會(Asian American Foundation)公布調查，超過四分之一美國人講不出一位知名的在世亞裔美國人；當被問及知名亞裔美籍名人時，26%受訪者回答「不知道」；而影星成龍(Jackie Chan)連續第三年成為最受歡迎的亞裔名人，諷刺的是，成龍並非美國人。

50年前去世的李小龍 (Bruce Lee)第二受歡迎，現任美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)排名第三。

整體而言， 44%受訪者被要求說出亞裔名人時回答「不知道」或者回答錯誤。

研究並顯示，東南亞名人並未出現在美國人認識的前20位亞裔名人中。

李小龍為最受歡迎的亞裔名人第二名。（取材自推特）

「美國亞裔的社會追蹤指數」(Social Tracking of Asian Americans in the U.S., 簡稱STAATUS)用以檢視人們對亞裔美國人和太平洋島民的態度和刻板印象，每年公布一次，今年是第三年，對全美5235名美籍成人進行調查。

調查發現，18%受訪美國人不知道亞裔美國男性和女性在電視和電影 裡經常扮演什麼角色；針對女性角色，最多人選擇藝妓/性工作者/脫衣舞女，占15%，針對男性，最多人選擇功夫/武術家，占23%。

受訪美國人認不出亞裔美籍名人的人數逐年下降。2021年首度公布的STAATUS Index顯示，42%受訪者說不出知名亞裔美國人姓名，被認出的人當中，最受歡迎的名人及比率依序是成龍11%、李小龍9%、劉玉玲(Lucy Liu)5%。

非營利組織「引領亞裔美國人團結變革」(Leading Asian Americans to Unite for Change)共同創辦人Norman Chen說，即使亞裔出現在新聞報導裡，人們並未真的感受亞裔美國人在美國確確實實存在。