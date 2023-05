44%民眾說不出健在亞裔美籍名人 成龍連3年最受歡迎

影星成龍為最受歡迎的亞裔名人第一名。(歐新社)

非營利組織美國亞裔 基金會(Asian American Foundation)公布調查,超過四分之一美國人講不出一位知名的在世亞裔美國人;當被問及知名亞裔美籍名人時,26%受訪者回答「不知道」;而影星成龍(Jackie Chan)連續第三年成為最受歡迎的亞裔名人,諷刺的是,成龍並非美國人。

50年前去世的李小龍 (Bruce Lee)第二受歡迎,現任美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)排名第三。

整體而言, 44%受訪者被要求說出亞裔名人時回答「不知道」或者回答錯誤。

研究並顯示,東南亞名人並未出現在美國人認識的前20位亞裔名人中。

李小龍為最受歡迎的亞裔名人第二名。(取材自推特)

「美國亞裔的社會追蹤指數」(Social Tracking of Asian Americans in the U.S., 簡稱STAATUS)用以檢視人們對亞裔美國人和太平洋島民的態度和刻板印象,每年公布一次,今年是第三年,對全美5235名美籍成人進行調查。

調查發現,18%受訪美國人不知道亞裔美國男性和女性在電視和電影 裡經常扮演什麼角色;針對女性角色,最多人選擇藝妓/性工作者/脫衣舞女,占15%,針對男性,最多人選擇功夫/武術家,占23%。

受訪美國人認不出亞裔美籍名人的人數逐年下降。2021年首度公布的STAATUS Index顯示,42%受訪者說不出知名亞裔美國人姓名,被認出的人當中,最受歡迎的名人及比率依序是成龍11%、李小龍9%、劉玉玲(Lucy Liu)5%。

非營利組織「引領亞裔美國人團結變革」(Leading Asian Americans to Unite for Change)共同創辦人Norman Chen說,即使亞裔出現在新聞報導裡,人們並未真的感受亞裔美國人在美國確確實實存在。