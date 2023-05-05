44%民眾說不出健在亞裔美籍名人 成龍連3年最受歡迎
非營利組織美國亞裔基金會(Asian American Foundation)公布調查，超過四分之一美國人講不出一位知名的在世亞裔美國人；當被問及知名亞裔美籍名人時，26%受訪者回答「不知道」；而影星成龍(Jackie Chan)連續第三年成為最受歡迎的亞裔名人，諷刺的是，成龍並非美國人。
50年前去世的李小龍(Bruce Lee)第二受歡迎，現任美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)排名第三。
整體而言， 44%受訪者被要求說出亞裔名人時回答「不知道」或者回答錯誤。
研究並顯示，東南亞名人並未出現在美國人認識的前20位亞裔名人中。
「美國亞裔的社會追蹤指數」(Social Tracking of Asian Americans in the U.S., 簡稱STAATUS)用以檢視人們對亞裔美國人和太平洋島民的態度和刻板印象，每年公布一次，今年是第三年，對全美5235名美籍成人進行調查。
調查發現，18%受訪美國人不知道亞裔美國男性和女性在電視和電影裡經常扮演什麼角色；針對女性角色，最多人選擇藝妓/性工作者/脫衣舞女，占15%，針對男性，最多人選擇功夫/武術家，占23%。
受訪美國人認不出亞裔美籍名人的人數逐年下降。2021年首度公布的STAATUS Index顯示，42%受訪者說不出知名亞裔美國人姓名，被認出的人當中，最受歡迎的名人及比率依序是成龍11%、李小龍9%、劉玉玲(Lucy Liu)5%。
非營利組織「引領亞裔美國人團結變革」(Leading Asian Americans to Unite for Change)共同創辦人Norman Chen說，即使亞裔出現在新聞報導裡，人們並未真的感受亞裔美國人在美國確確實實存在。
根據2021年另一研究，2010年至2019年票房最高的電影中，觀眾經常被引領嘲笑螢幕上的亞裔，亞裔美國人及太平洋島民女性不成比例的被帶上性色彩。
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