65歲華婦網聊男子遭詐36萬 臨老背高利貸

詐騙集團要求Tracy在這個投資小程式app上開戶。(Tracy提供)

「腦子一片空白，很想死但沒有勇氣死，但活著也好難」，65歲的Tracy高回憶自己受騙損失36萬元的經過，相當懊悔輕信從未謀面的陌生人，「都這個年紀了，現在被迫背負高利貸款10多萬，生活真的很艱難」。

住在中西部的Tracy高說，今年年初從一個微信 政治討論群認識了跟兒子年齡差不多、自稱為張景浩(Will Zhang)的男子，兩人聊天聊了兩個多月後，對方主動提及想透過投資 所得成立基金會救助四川留守兒童，張景浩還因此設立了他與Tracy的共同帳戶，先匯入20萬元證明他的決心，「他利用我的愛心，卻讓我失去全部身家」，Tracy短短一個月損失36萬元，其中還包括向銀行的高利信用借貸。

Tracy高表示，她已退休，家境小康、衣食無憂，年初有位同在一個微信政治群的年輕人，主動私訊她，「我不貪財、也不貪色」，原先Tracy不予理會，但對方持續問候，加上張景浩與她遠在他國上班的兒子差不多大，「覺得這個年輕人很有禮貌、很暖心」。

張景浩聊天中透露他在乾爹手下工作，乾爹是美國大集團的首席分析師，有很多內線消息可從虛擬貨幣 市場獲利，而乾爹賺錢的秘訣是「最高機密」，只有親近的人才有相關信息。

Tracy對於賺錢意願不高，對於投資建議也未多加理會，期間張景浩不時會傳他跟乾爹在高檔餐廳消費、搭乘頭等艙出差的照片，刻意營造乾爹事業非常成功的假象。

直到有一天，兩人聊起慈善話題，張景浩提議一起成立基金會，把投資獲利捐出三成作為四川留守兒童基金，這個想法讓Tracy對這位年輕人卸下心防。

接著張景浩在乾爹有「最高機密」投資信息的虛擬貨幣小程式App，開設了有兩人共同名字的帳號，還主動先匯入20萬元。「此舉的確感動了我」，Tracy決定跟進，手邊沒有太多現金的她，想到之前經營過公司，雖已關閉但經詢問大通銀行，發現仍可申請一筆10萬元的商業信用貸款，最終以年利息12.5%借得10萬元，再加上私房錢兩萬元，首筆12萬元就匯入了所謂的「兩人共同投資帳戶」。

●慫恿加碼投資避險

開始操作後，的確看到帳面上金額增加，但張景浩告訴她，原先這種幾十秒就要決定漲跌才能賺錢的方式風險太高，因此慫恿Tracy加碼投資，換成藉著乾爹內線消息投資模式，比較安全且賺得更多，這樣他們便可更快拿到獲利成立基金會。

「我當時失心瘋，竟然相信他的話」，Tracy明明手邊已沒有現款，卻將未到期的人壽存款險7萬5000元解約，又說服老公賣掉6萬多元的股票給她急用，兩筆錢全匯入投資帳戶，爭取「最高機密」保證獲利的投資資格。

●獲利後帳戶突遭凍結

然而就在巨額利潤進帳後，Tracy的帳戶莫名其妙遭到凍結，接著收到自稱投資公司顧客服務的簡訊，稱Tracy的帳戶操作完全跟張景浩名下有300萬元投資金的帳戶一模一樣，因此認定她「跟單操作」，必須繳交總金額的18％作為罰款，否則帳戶不能解凍。

「考慮帳面金額已有69萬元，為了解凍，我又跟丈夫、兒子、朋友借錢，湊了8萬上繳」，她原本以為很快可拿回錢還清欠債，卻馬上又收到投資公司通知，稱其獲利超過10萬元，須先繳清35％的所得稅，否則有可能被捕。

這時張景浩說，因為她的關係，他名下的其他帳戶也被凍結，張景浩因此表明願意協助支付8萬元稅金中的4萬元。Tracy說，「我聽完覺得很對不起他」，因此又挪用了先生準備先還給兒子的4萬元匯到「假帳戶」。