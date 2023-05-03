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金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

為尋奧州2失蹤少女竟找到7屍 性侵嫌犯、妻小也喪命

編譯俞仲慈／綜合2日電
奧克拉荷馬州亨利耶塔鎮爆出七屍命案，警方2日證實死者包括兩名失蹤少女。（路透）
奧克拉荷馬州亨利耶塔鎮爆出七屍命案，警方2日證實死者包括兩名失蹤少女。（路透）

奧克拉荷馬州亨利耶塔鎮(Henryetta)爆出七屍命案，警方2日證實死者包括兩名失蹤少女、涉案的39歲性侵前科犯麥克法登(Jesse L. McFadden)以及其妻子與三名未成年子女。

麥克法登岳母珍娜·梅奧(Janette Mayo)表示，1日晚接獲警長辦公室通知，告知35歲女兒荷莉·蓋斯(Holly Guess)以及年齡分別為17、15 和13歲的孫子們遭槍殺。

奧克馬吉郡(Okmulgee County)警官萊斯(Eddy Rice)表示，死者都是在麥克法登位於亨利耶塔鎮的住處被發現，該鎮位於奧拉荷馬市(Oklahoma City)以東約90哩處，但未提供案情細節，但59歲的梅奧表示，警方告知女兒和孫子們是遭槍殺。

根據報導，受害的14歲少女艾薇·韋伯斯特(Ivy Webster)4月29日晚上和麥克法登夫婦一家共度周末後，遲遲未歸，因此父親韋伯斯特(Justin Webster)30日向警方報案。

根據線報，艾薇和16歲的布列塔妮·布魯爾 (Brittany Brewer)1日凌晨1時30分左右，被目擊和嫌犯共乘一輛白色雪佛蘭皮卡，出現在亨利耶塔鎮。於是警方發動搜尋行動，最終在麥克法登住處發現七具屍體。

韋伯斯特透露，執法人員告訴他，所有被害者都受到槍傷，部分受害者排成一排躺在地上。

根據奧州懲教署紀錄，麥克法登於2003年因犯下一級性侵罪遭到判刑，於2020年10月獲釋；法院文件顯示，麥克法登因涉嫌和未成年人發生性行為以及持有兒童色情物品，原定1日出庭。

梅奧表示，家人直到幾個月前才知道他的犯罪前科，「他非常冷漠，通常很安靜，經常把我女兒和其子女上鎖關起來，他必須隨時知道他們在哪裡。」

韋伯斯特也表示，「他總是瀏覽孩子們手機上的照片和短訊，這不是父母關心子女的方式，他還經常監視孩子。」

布魯爾的家人在1日晚間舉行的守夜活動中向在場數百位社區居民表示：「這真是為人父母遭遇到最可怕的噩夢，而我正在經歷其中。」

韋伯斯特表示：「性侵犯登記在案根本起不了作用，他們放一個怪物出來。」

奧克拉荷馬州亨利耶塔鎮一處民宅爆出七屍命案，警方2日證實死者包括兩名失蹤少女、涉...
奧克拉荷馬州亨利耶塔鎮一處民宅爆出七屍命案，警方2日證實死者包括兩名失蹤少女、涉案的39歲性侵前科犯及其妻子與三名未成年子女。（路透）

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