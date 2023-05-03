佛蒙特州開「全美首例」 允外州人來安樂死

康州75歲婦女布魯斯坦去年控告佛蒙特州，指該州安樂死法令「只限本州居民」違反憲法。佛蒙特州2日創全美首例，允許外州人前來合法安樂死。（美聯社）

佛蒙特州 州長史考特(Phil Scott)2日簽署法案，刪除該州「醫療協助自殺法」(medically assisted suicide law)限本州居民適用的條款；創全美首例，允許外州絕症患者前來合法選擇結束生命(俗稱安樂死)。

俄勒岡州 去年在法庭協議下同意類似作法，允許絕症患者接受致命藥物的州法不再要求是本州居民，並同意日後立法正式刪除本州居民身分的要求。

佛蒙特州十年前允許「醫療協助自殺」，是全美允許安樂死的十個州之一；批評聲浪認為，如果不限定「本州居民」，這些合法州將成為協助「自殺旅行」的目的地。這些州包括俄勒岡州、華盛頓州、加州 、科羅拉多州和緬因州等。

支持該州安樂死法令者則稱，該法有嚴格保障措施，患者須於特定期間向醫生口頭提出兩次請求，之後再提書面請求，並在至少兩名證人在場時簽名， 證人也須簽名並確認患者理解文件、未受脅迫或不當影響。

佛蒙特州先前便透過和解，讓康州一名罹癌婦女享有新規權益。

非營利倡議組織Compassion & Choices總裁兼執行長卡利南(Kim Callinan)說，病患定期到外州尋求最佳醫療，沒有理由不讓他們到外州尋求結束生命的醫療協助。

佛蒙特生命權委員會(Vermont Right to Life Committee)執行主任比爾沃斯(Mary Hahn Beerworth)3月在州議會作證時說，這種作法仍有爭議，該委員會反對協助自殺的觀念，也反對取消本州居民要求，因為目前仍無措施可保護弱勢患者免受脅迫，

康州75歲婦女布魯斯坦(Lynda Bluestein)和佛蒙特州米德爾伯里(Middlebury)的醫師巴納德(Diana Barnard)去年夏天在聯邦法院控告佛蒙特州，指該州安樂死法令的本州居民要求違反憲法。

紐約州38歲第三期乳癌患者強納森(Cassandra Johnston)說，佛蒙特州安樂死法令對於她這樣的人來說，是翻轉人生的新途徑。