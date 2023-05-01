菲律賓總統訪華府 美強化印太合作圍堵中國

菲律賓總統小馬可仕（左2）4月30日抵達華府展開4天訪問行程。（取材自facebook.com/BongbongMarcos）

菲律賓總統小馬可仕今天將展開華府 訪問行程，這也是繼上週南韓總統尹錫悅後，另一位到訪華府的印太國家領袖，顯示美國強化印太夥伴聯盟關係及圍堵中國的決心。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）昨天抵達華府展開4天訪問行程，預計今天將與美國總統拜登 （Joe Biden）舉行雙邊會談，預料將觸及擴大商業往來以及中國議題。

美方資深官員在電話背景簡報時表示，美國正在強化與印太區域的往來與合作，包括上週尹錫悅的美國國是訪問、即將舉行的美菲領袖雙邊會談、拜登5月前往日本出席七大工業國集團（G7）領袖峰會、美日韓三邊會談，以及之後前往澳洲訪問，「現在是我們與該區域盟友與合作夥伴互動的極為重要時期」。

這名官員表示，中國近來在菲律賓關切水域不斷進行一系列挑釁行為，讓菲律賓擔憂。他也提到中國駐菲律賓大使日前警告馬尼拉別忘記在台菲勞安全，許多菲律賓人認為隱含威脅。對小馬可仕而言，雖然和中國長久往來，但他對中國正在採取的行動深感憂心。

對於小馬可仕的華府訪問，另一名資深官員透露，預計將宣布雙邊防務指導方針，深化陸海空作戰、太空與網路合作與互操作性；經濟方面，將宣布美方一個貿易投資 代表團訪問菲律賓，針對潔淨能源轉型與關鍵礦產投資等。此外，美菲也將宣布教育倡議，培養年輕人。

至於美菲領袖是否也會公開提及台海和平穩定重要性，官員表示，菲律賓和其他印太夥伴一樣了解維護台海和平穩定同樣符合其國家利益，不僅因為區域貿易可能因衝突中斷、全球商業與金融可能面臨挑戰，也因為許多菲律賓人居住在台灣，他們的生計與生活都可能受到影響。

官員指出，菲律賓清楚表明準備強化自身武力，以協助並維護菲律賓領海的和平與穩定。菲律賓採取謹慎態度，並未挑釁，菲律賓期望與西太平洋各方維持良好關係，並尋求以謹慎負責方式強化與美國關係。