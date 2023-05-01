拜登會馬可仕強化軍事合作 華府視菲為部署武器潛在地
拜登政府高官4月29日表示，拜登總統和菲律賓總統馬可仕5月1日在白宮舉行高峰會時，預料將達成兩大協議：擴大美菲商業往來，並就兩國對中國的共同關切，加強軍事接觸。
馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）4月30日啟程，預定1日飛抵美國，共停留四天，成為逾十年來首位訪美的菲律賓總統。他表示，此行會重申菲律賓承諾促進兩國長久以來的同盟，以促成亞太地區和全球其他地方的和平發展。
菲律賓官員說，馬可仕此行旨在重申菲美這兩個長期盟邦間的特殊關係。他強調，馬可仕政府雖同時與美中尋求建立良好關係，但愈來愈擔憂北京的「挑釁」外交，因此尋求與盟友建立更強健的關係。
該高官還說，美方尋求的並非挑釁、而是提供菲律賓道義和務實援助，使菲方在複雜的西太平洋地緣政治中有所斬獲，尤其菲律賓的地理位置極為關鍵。
軍事官員認為，為反制解放軍兩棲作戰入侵台灣，華府視菲律賓為可部署火箭、飛彈及火砲系統的潛在地點。馬可仕此次訪美前，中國外長秦剛4月22日甫訪菲會晤馬可仕。
美菲關係曾一度在馬可仕的前任杜特蒂執政時陷入困難，該高官提到，這次「拜馬會」試圖建立新雙邊關係，一個顯然有著關鍵安全要素的關係。美國計畫加強美日菲三方對話，馬可仕將在五角大廈針對海上聯合巡邏的議題上有所討論。
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