拜登會馬可仕強化軍事合作 華府視菲為部署武器潛在地

菲律賓總統小馬可仕1日訪美，將與拜登總統在白宮舉行高峰會。 （新華社資料照片）

拜登 政府高官4月29日表示，拜登總統和菲律賓總統馬可仕5月1日在白宮 舉行高峰會時，預料將達成兩大協議：擴大美菲商業往來，並就兩國對中國的共同關切，加強軍事接觸。

馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）4月30日啟程，預定1日飛抵美國，共停留四天，成為逾十年來首位訪美的菲律賓總統。他表示，此行會重申菲律賓承諾促進兩國長久以來的同盟，以促成亞太地區和全球其他地方的和平發展。

菲律賓官員說，馬可仕此行旨在重申菲美這兩個長期盟邦間的特殊關係。他強調，馬可仕政府雖同時與美中尋求建立良好關係，但愈來愈擔憂北京 的「挑釁」外交，因此尋求與盟友建立更強健的關係。

該高官還說，美方尋求的並非挑釁、而是提供菲律賓道義和務實援助，使菲方在複雜的西太平洋地緣政治中有所斬獲，尤其菲律賓的地理位置極為關鍵。

軍事官員認為，為反制解放軍兩棲作戰入侵台灣，華府視菲律賓為可部署火箭、飛彈及火砲系統的潛在地點。馬可仕此次訪美前，中國外長秦剛4月22日甫訪菲會晤馬可仕。