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拜登、莫迪5月訪巴紐 同會太平洋島國領袖

編譯中心／綜合30日電
巴布亞紐幾內亞總理馬拉普(左)去年與拜登總統會面；他30日表示拜登下個月將與印度等國領袖進行「歷史性」的會議。（路透）
巴布亞紐幾內亞總理馬拉普(左)去年與拜登總統會面；他30日表示拜登下個月將與印度等國領袖進行「歷史性」的會議。（路透）

巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)總理馬拉普(James Marape)30日表示，美國總統拜登和印度總理莫迪將於下個月與太平洋島國領袖一同進行「歷史性」的展望未來會議。

路透報導，馬拉普透過聲明指出：「這是歷史性頭一遭，同時也是世界超級強權在太平洋最大國家參與的『邁向』未來會議。」

拜登預計5月22日造訪巴布亞紐幾內亞首都莫士比港(Port Moresby)，這將是首次有美國現任總統訪問巴紐。位於澳洲北部的巴布亞紐幾內亞擁有940萬人口，當地資源豐富，但大致上都未開發。

馬拉普說道：「在印太對話中，巴布亞紐幾內亞和太平洋地區不容忽視。把我們的森林和海域加總起來，我們擁有全球最龐大的碳匯，以及地球上最大的海洋和空域。」

莫迪(Narendra Modi)和拜登將在前往澳洲的途中停留巴紐，他們將參加澳洲雪梨5月24日舉行的「四方安全對話」(the Quad)。四方安全對話是美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略對話。

中國去年與太平洋島國索羅門群島簽定安全協議後，華府便加強力道對抗北京當局在太平洋地區日益增長的影響力。

馬拉普尋求增加外國投資之際，中國、美國及其盟邦都相當重視巴紐。

巴紐正與美國和澳洲商討安全協定，同時馬拉普已受邀在今年訪問北京。

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普(左)去年與拜登總統會面；他30日表示拜登下個月將與印度...
巴布亞紐幾內亞總理馬拉普(左)去年與拜登總統會面；他30日表示拜登下個月將與印度等國領袖進行「歷史性」的會議。（路透）

澳洲 幾內亞 拜登

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