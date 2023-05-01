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中菲艦艇南海險撞 美促北京停止「挑釁與不安全行為」

編譯中心／綜合報導
中國一艘編號5201的海警船(右)，在南海攔截了一艘駛入南沙群島仁愛暗沙的菲律賓巡邏船(左)，雙方最近距離一度只有36公尺。（美聯社）
中國一艘編號5201的海警船(右)，在南海攔截了一艘駛入南沙群島仁愛暗沙的菲律賓巡邏船(左)，雙方最近距離一度只有36公尺。（美聯社）

美國4月29日呼籲中國停止在南海的「挑釁與不安全行為」。4月23日一艘中國海警船在南海逼近攔截一艘載有記者的菲律賓海防隊巡邏艇，雙方差點相撞。

拜登總統即將在白宮接待菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）前兩天所發布的聲明中，國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，這起事件提醒人們，中國在爭議海域「騷擾並恐嚇」菲律賓船隻。

米勒在聲明中敦促北京停止這類行為，並強調針對菲律賓武裝部隊的任何攻擊，都將引發美國回應。這起在南沙群島發生的驚險事件，是中菲在南海近年來一連串事件的最新一起。

當天，多家媒體獲邀登上菲律賓海防隊巡邏艇「馬拉帕茲瓜號」及「馬拉布里戈號」，參觀其南海巡邏任務，並造訪12個島嶼和島礁。在為期六天的行程中，中國海軍軍艦和海警船尾隨菲律賓巡邏艇，並數度廣播要求菲律賓巡邏艇駛離該海域。

馬拉帕茲瓜號指揮官耶南德茲（Rodel Hernandez）指稱，當時「要不是我下令關掉引擎，將船掉頭，雙方的船首恐已相撞」。這起事件發生在菲律賓巡邏艇駛近該國海軍陸戰隊駐守的南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）時。

中國外交部對此反批，菲船未經許可駛入中國領海，屬於「有預謀的挑釁行為」。

菲律賓外交部發言人達沙（Teresita Daza）隨即回應，「在本國水域例行巡邏，不是什麼有預謀的挑釁行為。這是菲方行使的法律權利，我們還會繼續行使。」

馬可仕已表明，他不會讓北京踐踏菲律賓在南海的權利。

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