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被傳上網永遠在…AI輕易「深偽」色情片 女性主要受害

編譯潘勛／綜合30日電
28歲的諾葉兒‧馬丁在紐約拍照，十年她在谷歌搜尋自己圖片，竟找到掛著她的深偽色情片。（美聯社）
28歲的諾葉兒‧馬丁在紐約拍照，十年她在谷歌搜尋自己圖片，竟找到掛著她的深偽色情片。（美聯社）

人工智能(AI)成像可以用在創作藝術品，或者造出虛擬試衣間試穿衣裳、協助設計廣告，但專家表示，這種簡便易得的工具有其黑暗面，就是在未經對方同意下，拿其肖像來做色情片或色情照，主要受害人只怕是女性。

美聯社報導，用AI成像科技製造的色情照幾年前就出現，當時有個Reddit社媒用戶拿女性名流的肖像，貼在色情片演員的肩膀上，傳遍全網；這種深偽(deepfake)視頻及照片於是名噪一時。

此後深偽創造人便散播類似的色情片、照，鎖定網紅、主播等有一定名氣的人。數千條視頻存留在一大堆各式網站；有些甚至提供機會給用戶，去製作他們自己的影像，基本上就是容許人人把其他任何人化入他們的性愛幻想，不經對方的同意，或者用這種科技來傷害前伴侶。

專家表示，隨著製作精密、看來逼真的深偽色情品愈來愈容易，這種問題只會加劇，而且，隨著由網上受訓、浸淫過數十億影像的衍生性AI工具開發出來，使用現有資料就能吐出新穎內容，恐怕愈來愈糟。

EndTAB群創辦人道奇(Adam Dodge)表示，現實上這種科技會繼續繁衍、發展，人們無疑會繼續亂用這種科技來傷害他人，主要是透過線上性愛暴力、深偽色情品及假的裸照。

28歲住澳洲柏斯(Perth)的諾葉兒‧馬丁(Noelle Martin)就領教過這種事，十年她出於好奇，用谷歌搜尋自己一張圖片，竟找到掛著她的深偽色情片。馬丁表示，直到今天她都不曉得是誰造出那些假的照片或視頻，內容是她在性交；她懷疑有人可能在她社媒網頁或什麼地方拿了張圖，就炮製成色情產品。

被嚇壞的馬丁花好些年在接洽各網站，努力想把那些影像下架；有些網站無回應，另些則取下，但她發現沒多久就又上架。

馬丁表示，她無法取勝，只要被做成片子就會永遠存在，感覺上自己被毀了。

28歲的諾葉兒‧馬丁在紐約拍照，十年她在谷歌搜尋自己圖片，竟找到掛著她的深偽色情...
28歲的諾葉兒‧馬丁在紐約拍照，十年她在谷歌搜尋自己圖片，竟找到掛著她的深偽色情片。（美聯社）

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